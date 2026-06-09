PSOE-A critica que Huelva "lleva diez días ardiendo" y alerta de que "no hay medios suficientes" ante los incendios

Incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y parlamentaria electa por Huelva, María Márquez, ha alertado este martes que la provincia "lleva diez días ardiendo" y que "no se están poniendo los medios suficientes" para combatir los fuegos, toda vez que ha asegurado que sigue con "mucha preocupación" el incendio de Villanueva de Los Castillejos.

En un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales, consultado por Europa Press, la socialista ha asegurado que sigue con "muchísima preocupación" el incendio que se está produciendo en estos momentos y que está afectado a los términos municipales de Gibraleón, Villanueva de los Castillejos, Alonso y "especialmente" a San Bartolomé de la Torre, ya que "vecinos han pasado la noche en el pabellón, desalojados de sus casas, y sus animales se han quedado atrapados en el campo".

Al respecto, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía ha insistido en que están siendo "los propios profesionales del Infoca" los que están pidiendo "más recursos", porque "están exhaustos, agotados y no están llegando los recursos suficientes para apagar el incendio de San Bartolomé de la Torre".

Además, ha incidido en que Huelva "lleva diez días ardiendo", ya que se han producido incendios en Doñana, en Marismas del Odiel, Lepe y en Cartaya, entre otros. Por ello, la socialista se ha preguntado "cómo es posible que no se estén poniendo los recursos suficientes para acabar con este problema".

"Ojalá acabe pronto. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo a todos los vecinos y vecinas especialmente de San Bartolomé", ha finalizado la socialista.