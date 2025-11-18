PSOE critica que Huelva está "más sucia que nunca" por "incapacidad para aprobar el nuevo contrato de limpieza"

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE trasladará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una moción en la que solicitará la puesta en marcha "cuanto antes" del nuevo contrato de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines, ya que los socialistas consideran que "Huelva está más sucia que nunca" por "la incapacidad de sacar adelante dicho contrato", además de que "el empeoramiento de la limpieza se ha convertido en un problema generalizado que afecta tanto al bienestar de la ciudadanía como a la imagen de la ciudad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE ha asegurado que "las numerosas quejas de vecinos, comerciantes y colectivos, así como la situación visible en las calles, evidencian", a su juicio, "un escenario insostenible: aceras llenas de mugre, parques deteriorados, acumulación constante de basura y muebles junto a los contenedores, solares abandonados y plagas de ratas en casi todos los barrios".

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha asegurado que los barrios periféricos y los polígonos industriales están siendo "especialmente perjudicados por esta falta de mantenimiento", toda vez que ha subrayado que esta situación se debe a "la ausencia de un nuevo contrato de limpieza y a la prórroga del actual, caducado desde hace un año".

Por ello, Flores ha lamentado que el equipo de Gobierno (PP), "no haya sido capaz de tramitar un nuevo contrato a tiempo, a pesar de que la alcaldesa, Pilar Miranda, ha anunciado durante dos años que impulsaría el mayor contrato de limpieza de la historia de la ciudad". "Ni ha cumplido ninguno de los plazos anunciados ni ha aportado avance alguno", han insistido.

De hecho, desde el PSOE se ha apuntado a que el Ayuntamiento continúa funcionando con un contrato "viejo, prorrogado y agotado", firmado en 2014 por el Partido Popular con una duración de diez años, y con una inversión económica "claramente insuficiente". Además, en el presupuesto de 2026, "no aparece la inversión prometida para el nuevo servicio", por lo que "mucho nos tememos que tampoco se ponga en marcha el año que viene".

La viceportavoz socialista ha señalado que este retraso del nuevo contrato de limpieza está provocando que Huelva "esté cada vez más sucia y deteriorada", al tiempo que ha remarcado que la ciudad "necesita planificación real y una gestión eficiente", pero la alcaldesa está "priorizando, una vez más, los titulares vacíos y la propaganda por encima del trabajo efectivo".

"Huelva requiere un nuevo contrato de limpieza que responda a las necesidades actuales de esta ciudad. El deterioro de la ciudad no es fruto de la casualidad, sino de la falta de gestión", ha indicado, toda vez que han afirmado que la situación "está agravando las desigualdades entre los barrios, especialmente aquellos alejados del centro, donde la falta de limpieza es más grave", ha enfatizado.

Por ello, desde el PSOE han exigido al Ayuntamiento "urgencia, transparencia y rigor", porque la ciudad "no puede seguir dependiendo de prórrogas de un contrato insuficiente que impide mejorar de manera estructural el servicio público de limpieza".

El Grupo Municipal Socialista plantea en su moción que el equipo de Gobierno acelere la tramitación del nuevo contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes, con el objetivo de que pueda licitarse antes de que finalice el año, y que se dote de inversión en el presupuesto municipal para 2026.

El PSOE considera "igualmente necesario" que el Ayuntamiento haga público el calendario completo del procedimiento, detallando los plazos previstos para su aprobación, licitación, adjudicación y entrada en vigor, con el fin de garantizar la máxima transparencia. También propone que el nuevo contrato incorpore refuerzos específicos en los barrios periféricos y en los polígonos industriales, al entender que son las zonas donde la falta de limpieza es más acusada y donde resulta imprescindible asegurar la equidad territorial.

Asimismo, el grupo socialista plantea la creación de una mesa de seguimiento en la que participen los grupos municipales, los representantes sindicales del servicio y las asociaciones vecinales, con el propósito de asegurar un control permanente y participativo sobre la calidad y el cumplimiento del contrato.

Finalmente, el PSOE pide al equipo de Gobierno que no siga prorrogando el contrato actual, "obsoleto y deficiente", y que cualquier incremento de fondos tendría que destinarse a la mejora estructural y definitiva del nuevo servicio.