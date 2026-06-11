PSOE critica que Junta ha actuado "tarde y mal" en incendio de Castillejos (Huelva) ante "falta de prevención y medios"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha subrayado este jueves que el incendio declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva), que se encuentra estabilizado y que ha afectado a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón ha puesto de relieve "la falta de prevención y de recursos del Infoca" por parte de la Junta, toda vez que ha criticado que se ha actuado "tarde y mal", así como la puesto el acento sobre "ausencia" del presidente en funciones y del PP de la provincia.

Así lo ha trasladado el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, quien ha trasladado un mensaje "de prudencia y de esperanza", ya que en principio el incendio está estabilizado y que en las próximas horas "puede ser controlado definitivamente".

De este modo, Baluffo se ha referido al incendio como "uno de los mayores en la historia de la provincia", ya que son más de 5.000 hectáreas calcinadas "en el corazón de una de las comarcas más queridas y con mayor valor natural de Huelva, como es el Andévalo".

"Estamos hablando de un desastre ambiental de enormes dimensiones que tardará, desgraciadamente, muchos años en recuperarse y que, además, tiene consecuencias económicas, sociales y medioambientales desastrosas que todavía están por evaluar en toda su extensión", ha abundado.

Por ello, Baluffo ha agradecido y reconocido a todos los efectivos que han participado y siguen participando en las labores de extinción. Pero "merece una mención especial la Unidad Militar de Emergencias", ya que su intervención "ha sido decisiva para contener el avance del fuego y evitar consecuencias peores".

"Conviene recordar que la UME se ha activado porque las alcaldesas de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre y el alcalde de Villanueva de los Castillejos así lo reclamaron de manera insistente y urgente a la Junta de Andalucía ante la gravedad de la situación que se estaba viviendo en sus pueblos", ha aseverado.

Al respecto, el socialista ha acusado al Gobierno andaluz de actuar "tarde y mal", ya que "la prioridad debería haber sido desde el primer momento proteger a la población, garantizar la seguridad de los municipios afectados y movilizar todos los recursos disponibles". "Por eso creemos que es legítimo preguntarse si los refuerzos necesarios llegaron con la rapidez que exigía la evolución del incendio".

"Tenemos que preguntarnos si las condiciones laborales de los trabajadores del Infoca son las que se merecen estas personas que están dedicadas a proteger uno de los mayores valores que tenemos en nuestra provincia, como es nuestro medio natural. Estamos hablando de personal del Infoca sin los materiales y los medios necesarios, con una situación laboral pésima provocada por una desatención de años por parte del Gobierno de Juanma Moreno, del Partido Popular", ha abundado.

Asimismo, ha criticado que el presidente de la Junta "haya estado desaparecido durante días". De hecho, el socialista ha preguntado que "dónde ha estado Juanma Moreno metido durante estos días donde ha estado ardiendo el corazón del Andévalo".

"Es justo en estos momentos más difíciles cuando se espera que quien preside la Junta de Andalucía, lidere la respuesta institucional y transmita confianza a la ciudadanía. Y lo que hemos tenido, sin embargo, ha sido otra vez la falta de presencia, de implicación y de liderazgo de Moreno ante una de las mayores emergencias ambientales que ha sufrido nuestra provincia en los últimos años", ha enfatizado.

También ha recordado que los alcaldes van a solicitar la declaración de la zona gravemente afectada por la emergencia de protección civil. Una decisión "justa y necesaria para que puedan activarse ayudas extraordinarias destinadas a la recuperación ambiental, económica y social del territorio".

"FALTA DE PREVENCIÓN Y MEDIOS"

Por otro lado, el socialista ha señalado que el incendio ha puesto de manifiesto "la falta de las labores de prevención durante el invierno", algo que, ha asegurado, "lleva denunciando el PSOE durante muchísimo tiempo".

Además, también ha tenido palabras para los profesionales del Infoca, que "se dejan la piel a diario para proteger los montes", y ha lamentado que "hay más de 30 efectivos que siguen sin ser contratados por la Junta de Andalucía". "Ahora mismo tenemos retenes incompletos, personas que ahora mismo están trabajando en el incendio con jornadas de hasta 20 horas, falta de medios absolutos y denunciados por ellos mismos y trabajadores disponibles fuera del operativo".

"Esta es desgraciadamente la realidad de la gestión de Juanma Moreno, un presidente que está más ocupado de subvencionar otras actividades que de gastarse dinero en la prevención de los incendios en nuestra comunidad autónoma. Porque cuando el fuego avanza no valen excusas, lo que hacen falta son más recursos, lo que hace falta es más prevención y lo que hace falta es que tengamos a todos los efectivos del Infoca trabajando desde el primer día, sin ahorrarse ni un céntimo de euro", ha criticado.

Al respecto, ha insistido en que "cuando a la Junta de Andalucía se le ven las costuras por su falta de políticas de prevención, por su falta de inversión en la prevención de los incendios, ellos mismos se enrocan sin querer avisar a la Unidad Militar de Emergencias y han tenido que ser nuestros alcaldes y alcaldesas los que se les exigieran".

"En definitiva, Huelva, desgraciadamente, ha vuelto a echar de menos al presidente de Andalucía y al Partido Popular de esta provincia, que no sabemos tampoco dónde ha estado. No sabemos si también estaba de vacaciones con el señor Moreno Bonilla o dónde han estado, pero lo que es una auténtica realidad es que nos han dejado solos y los responsables de la Junta de Andalucía todavía no se han enterado de la gravedad del incendio que ha asolado el Andevalo onubense".