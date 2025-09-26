PSOE-A critica tras las palabras de Turull sobre fiscalidad que Moreno esté "confrontando todo el rato con Cataluña"

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 25 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afeado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que esté "todo el rato confrontando con Cataluña", y ello al hilo de las declaraciones que ha realizado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha acusado al Gobierno andaluz del PP-A de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, sobre cuestiones como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha pronunciado así en una atención a medios en San Silvestre de Guzmán (Huelva) antes de asistir a la inauguración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales, y a preguntas de los periodistas sobre dichas declaraciones de Jordi Turull.

María Márquez ha señalado que en el PSOE-A están "totalmente en contra de esta política de confrontación entre territorios" que, según ha añadido, practica Juanma Moreno, de quien ha afeado que "está todo el rato confrontando con Cataluña" y "con otras comunidades autónomas".

"A nosotros esto nos parece una irresponsabilidad tremenda, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que los ciudadanos, los que nos están escuchando, esperan de sus representantes públicos, de sus servidores públicos, de los políticos, que estemos a la altura de los problemas que tiene la ciudadanía", ha añadido la 'número dos' del PSOE andaluz para concluir.