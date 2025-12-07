El PSOE critica la "reducción de la financiación" de Memoria Democrática en la Diputación de Huelva - PSOE

HUELVA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Huelva, Fran Luque, ha advertido de "la disminución de las políticas públicas de memoria en la provincia bajo la gestión del PP en la Diputación Provincial". Según Luque, frente a los cerca de 400.000 euros destinados por en 2023, en los presupuestos de 2024 y 2025 no se incluyó ninguna partida para estas políticas, dejando sin apoyo, a su juicio, a familias, asociaciones y proyectos dedicados a la verdad y la justicia histórica.

En una nota emitida por el partido, Luque ha señalado que la ausencia de inversión durante dos años demuestra que, a su juicio, el PP no considera la Memoria Democrática como un derecho, sino como un obstáculo.

Para 2026, la Diputación ha presupuestado, según el partido, 80.000 euros para Memoria Democrática, una cifra que Luque considera "insuficiente, simbólica y reducida más de un 75% respecto a 2023". El secretario socialista ha advertido que esta reducción representa un retroceso y refleja un modelo de gestión que, según su opinión, busca "negar, recortar y silenciar" la memoria histórica en la provincia.

Luque ha subrayado la necesidad de que Huelva reciba inversión y compromiso institucional en materia de memoria, recordando que la provincia fue una de las más afectadas por la represión franquista. Asimismo, ha instado al gobierno provincial a que "rectifique y devuelva a la Memoria Democrática el lugar que merece en los presupuestos y en la acción política de la Diputación", asegurando el apoyo a los municipios en la promoción de verdad, justicia y reparación.