El PSOE defiende que el Gobierno "ha situado a Huelva en el mapa del avance ferroviario"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este lunes que el Gobierno "ha situado a Huelva en el mapa del avance ferroviario" porque es "el que más ha hecho por las infraestructuras", aunque ha señalado que las averías que han afectado a las líneas Huelva-Sevilla y Madrid-Sevilla-Huelva en las últimas semanas "deben ser atajadas con la mayor profesionalidad" y es "lo que está haciendo el Gobierno de España".

A preguntas de los periodistas sobre las últimas incidencias en la red ferroviaria, que han afectado a la Huelva-Sevilla, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha manifestado que su formación "sigue luchando por las infraestructuras de la provincia, tanto las que dependen del Gobierno como de las Juntas" porque no están "conformes".

Asimismo, ha asegurado que las averías que han afectado a las líneas Huelva-Sevilla y Madrid-Sevilla-Huelva "deben ser atajadas con la mayor profesionalidad" y es "lo que está haciendo el Gobierno de España".

No obstante, ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que "más ha hecho por las infraestructuras de Huelva y por las ferroviarias en especial" y es el que "ha situado de verdad a Huelva en el mapa del avance ferroviario".

Al respecto, ha recordado que el Gobierno ha conseguido dar pasos con el AVE que "no se habían dado nunca y que ya lo hacen irreversible gobierne quien gobierne". "Ya cuando el Partido Popular vuelva a gobernar este país, que esperemos que sea dentro de muchos años, no va a volver otra vez a paralizar la línea de alta velocidad Huelva-Sevilla como hizo en el pasado, porque ya es una realidad y eso se lo tenemos que reconocer a un gobierno comprometido con Huelva, como es el gobierno del Partido Socialista y el gobierno del presidente Pedro Sánchez".