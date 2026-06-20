PSOE denuncia que el plan de playa de Punta Umbría "llega tarde" y pide eximir de canon de junio a chiringuitos

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), Luis Manuel Alfonso - PSOE

HUELVA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), Luis Manuel Alfonso, ha denunciado este sábado que la puesta en marcha del plan de playa vuelve "a producirse con retraso, evidenciando una vez más la falta de planificación y gestión del equipo de gobierno municipal en uno de los asuntos más importantes para la economía local".

En este sentido, Luis Manuel Alfonso ha recordado que el alcalde aseguró que la playa contaría con todos sus servicios operativos desde Semana Santa, pero la realidad es que ha sido "necesario esperar prácticamente hasta finales de junio para que el dispositivo se active plenamente".

Según ha señalado en un comunicado, "estamos hablando del principal motor económico de Punta Umbría y no es admisible que cada año lleguemos tarde por culpa de una gestión deficiente y una evidente falta de previsión".

Luis Manuel Alfonso ha puesto como ejemplo la instalación de las pasarelas, cuya contratación se realizó a finales de mayo y que han sido colocadas a "toda prisa hace apenas unos días, cuando la temporada alta ya está prácticamente encima".

Sin embargo, ha señalado que "el caso más preocupante ha sido la gestión de los chiringuitos", ya que el ayuntamiento convocó un "concurso para nueve concesiones cuando únicamente existían siete disponibles, una situación que ha generado retrasos, incertidumbre y dificultades para los adjudicatarios".

Para el portavoz socialista, "resulta especialmente injusto que se pretenda cobrar el canon correspondiente al mes de junio cuando muchos adjudicatarios no han podido desarrollar su actividad con normalidad debido a problemas derivados exclusivamente de la gestión municipal".

Por ello, el PSOE solicitará formalmente que los adjudicatarios afectados queden exentos del pago del canon correspondiente al mes de junio. "No es razonable exigir el pago íntegro de un periodo que no han podido aprovechar plenamente por causas que no son responsabilidad suya. Lo justo es que el ayuntamiento rectifique y actúe con sentido común", según ha defendido.