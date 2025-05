El PSOE-A destaca el "escudo social" del Gobierno con el sector primario y lamenta "la deslealtad" de la Junta

HUELVA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE-A, Victoria Fernández, ha destacado este jueves que el Gobierno central "está demostrando" su "compromiso permanente" de "crear escudos sociales que hagan posible que si hay alguna dificultad las personas más vulnerables o los sectores más vulnerables se sientan protegidos" porque "es el modelo del PSOE", toda vez que ha lamentado la "deslealtad de la Junta de Andalucía y el PP" pero "no hacia las instituciones, sino hacia la ciudadanía".

Así lo ha manifestado Fernández en rueda de prensa en Huelva antes de mantener un encuentro con alcaldes y portavoces socialistas de la provincia, donde ha señalado que "el Partido Socialista lleva ya siete años demostrando desde su gobierno en el Estado de la Nación cómo se resuelven las crisis, poniendo a las personas por delante y creando escudos sociales" y "después PP y Vox votan en contra".

"Ellos mismos se están encajonando en la dificultad o casi la imposibilidad de convertirse en un partido de Estado cuando votan en contra de la gente. No se trata de deslealtades institucionales, se trata de deslealtades con la ciudadanía", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha "acusado" al Ministerio de Agricultura de "desleal" porque "según dice, no fue avisado para la firma de un convenio vital como era un convenio para regular los regadíos que se pondrán en carga a partir del año 2027" pero que "sencillamente el consejero no tuvo a bien aparecer el día de la firma, dejó tirado no solamente al ministerio sino también a 73 representantes de regantes".

"Ha tardado 30 días en firmar este convenio que da solución al problema de regadío en Andalucía. Eso es un ejercicio de deslealtad ciudadana. La lealtad se demuestra con hechos y el PP y este consejero tiene una deslealtad constante con la ciudadanía, votando en contra de un real decreto que crea un escudo social para proteger al sector primario los aranceles de la Administración Trump o votar que no o abstenerse a la ley de la cadena alimentaria que hace que los productores no vendan a pérdidas, que los agricultores no pierdan dinero y votar en contra de un decreto que subía la asignación de los seguros agrarios en nuestro país", ha dicho la dirigente socialista.

Fernández ha señalado que "el PP y este consejero están acostumbrados a los fuegos artificiales cogido de la mano del pirómano demócrata que es Vox". "Es mala compañía y contra la política de fuegos artificiales, de fotografías, donde es más importante el lugar donde se firma que lo que se firma está el PSOE, empeñado en la construcción de los escudos sociales necesarios para darle cobertura a las crisis", ha remarcado.

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE-A, ha indicado que el siglo XXI "no aporta otras crisis" pero que la cuestión "no son los problemas, sino cómo se resuelven" y que el PSOE va a "seguir trabajando".

"Este partido está activo y activado para seguir trabajando y para que María Jesús Montero sea la presidenta de la Junta de Andalucía y recobremos la serenidad, el rigor y donde importen más las políticas y los hechos que los fuegos artificiales. Es muy importante recuperar esto y para esto estamos trabajando desde la oposición y estamos perfectamente preparados ganar las elecciones, con Montero a la cabeza y un proyecto y un modelo para Andalucía, cuando Juanma Moreno considere que debe convocarlas", ha dicho.

HOJA DE RUTA Y SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, ha explicado que la reunión de este jueves con alcaldes de la provincia es para "trabajar y a diseñar la estrategia de cuál es la hoja de ruta que debemos seguir manteniendo firme de la mano, no solamente del sector primario en su globalidad, sino también con nuestras herramientas, que son las organizaciones agrarias, que son muy importantes para diseñar estrategias que sean reales y que estén pegadas al territorio, y un elemento también fundamental para nosotros también identitarios, que son las cooperativas".

Fernández ha destacado que las cooperativas son "un instrumento empresarial clave en los municipios" y que son "realmente los que están aportando riqueza y economía a la comunidad autónoma y a Huelva en concreto", toda vez que, "además, amarran población al territorio".

"La existencia de las cooperativas, la existencia de gente joven que quiere dedicarse al sector primario, la presencia de mujeres hace que nuestra comunidad autónoma no tenga tantos problemas de despoblación como la tienen otros territorios nacionales. Eso significa que en esta tierra se ha hecho un trabajo desde hace muchísimos años para proteger un sector clave económicamente hablando, pero también socialmente", ha apuntado antes de añadir que "en eso vamos a trabajar".

De la misma manera, ha subrayado que el cambio climático "marca una hoja de ruta que debemos considerar y atender" y que, por ello, "cualquier iniciativa que el Partido Socialista ponga sobre la mesa en materia agrícola, ganadera o pesquera siempre va a ser sostenible desde el punto de vista económico, social, y medioambiental" porque "ese es el compromiso del PSOE con la gente, con la generación actual y también con las generaciones futuras", ha concluido.