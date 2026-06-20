PSOE destaca los "más de 20 millones" del Gobierno para carreteras, frente a la "palabrería" de Junta

La parlamentaria andaluza del PSOE de Huelva Macarena Robles - PSOE

HUELVA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE de Huelva Macarena Robles ha valorado este sábado positivamente la autorización por parte del Consejo de Ministros de una inversión de 20,42 millones de euros destinada a la conservación y explotación de 146 kilómetros de carreteras de titularidad estatal en la provincia onubense.

"Una partida --ha subrayado la socialista-- que demuestra con hechos y realidades el compromiso real y responsable del Gobierno de España con la seguridad y la movilidad de los ciudadanos de Huelva".

En un comunicado, Macarena Robles ha contrapuesto este impulso inversor del Ejecutivo central con la actitud de la Junta. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha expuesto, "destina recursos millonarios que se traducen en mejores carreteras, más seguridad y apuestas firmes por la descarbonización, el PP en la Junta se limita a la inacción, la confrontación vacía y los titulares de prensa, que solo responden a promesas incumplidas que nunca se convierten en presupuestos ejecutados".

En esta línea, ha recordado al presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, que "las competencias autonómicas en la provincia también exigen mantenimiento y nuevas infraestructuras que siguen guardadas en un cajón".

La parlamentaria onubense ha detallado que esta "importante inversión, enmarcada en el programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, servirá para actuar de forma integral durante los próximos cinco años en vías estratégicas para la provincia como la A-49 (entre los kilómetros 31 y 84), la N-435 y la N-435A".

Los contratos, que incluyen labores de vialidad invernal, atención a accidentes y la reparación de estructuras de drenaje en la propia A-49, incorporan además exigentes cláusulas de eficiencia energética y planes de descarbonización para reducir las emisiones, según ha explicado.

Por ello, ha reclamado a la Junta "que tome nota de este ejemplo de gestión, que abandone la propaganda y que empiece a invertir en las carreteras que son de su competencia con la misma agilidad y solvencia con la que lo hace el Gobierno de España".