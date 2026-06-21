PSOE destaca los "más de 2,1 millones" del Gobierno para apoyar las paradas temporales en la flota pesquera

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, María Luisa Faneca - PSOE

HUELVA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, María Luisa Faneca, ha valorado este domingo muy positivamente el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Pesca, que distribuye territorialmente 5,6 millones de euros de presupuestos del estado para financiar las ayudas por paradas temporales en la actividad pesquera en los caladeros del Mediterráneo y del Golfo de Cádiz durante 2026.

María Faneca ha destacado que Andalucía es "la comunidad que más fondos recibe, con 2.126.847,80 euros, una cifra que demuestra el peso específico de nuestro sector pesquero y la sensibilidad del Gobierno con quienes viven del mar, unas ayudas que son cruciales para la flota onubense", según ha señalado en una nota.

Así, la diputada socialista ha puesto el foco en la importancia que este reparto tiene para Huelva, "una provincia donde la pesca es un motor económico y social fundamental": "Estas ayudas permiten que nuestra flota pueda afrontar las paradas obligatorias sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo de cientos de familias".

María Luisa Faneca ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, para acompañar al sector en la transición hacia modelos cada vez más sostenibles. "El Gobierno vuelve a demostrar con hechos su compromiso con la pesca, apoyando y acompañando a los profesionales en el esfuerzo que realizan para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y el futuro de la actividad pesquera", según ha dicho.

El acuerdo contempla compensaciones de hasta 52 días por paradas temporales en el 2026 para las modalidades de cerco, palangre y arrastre del Golfo de Cádiz; y hasta 30 días por reducción de esfuerzo pesquero y 22 días por paradas temporales en el Mediterráneo.

El sistema de financiación se articula con una cofinanciación del 30% por parte de la Administración General del Estado y del 70% del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura).

María Luisa Faneca ha asegurado que este reparto "refuerza la estabilidad del sector pesquero andaluz y onubense, protege el empleo y garantiza que nuestra flota pueda seguir desarrollando su actividad con futuro y seguridad".