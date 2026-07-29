El PSOE destaca la "rápida respuesta" del Gobierno de España con Huelva tras los incendios

Archivo - Terreno quemado por el incendio de Villanueva de Castillejos el 10 de junio de 2026. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha destacado "la rapidez, el compromiso y la eficacia" con la que el Gobierno de España ha actuado tras los graves incendios forestales que afectaron a distintos municipios de la provincia, subrayando la declaración, aprobada por el Consejo de Ministros, de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Francisco Baluffo ha señalado que esta decisión "demuestra que cuando Huelva necesita el respaldo de su Gobierno, lo tiene de manera inmediata", incidiendo en que "el Ejecutivo de Pedro Sánchez no espera, no mira hacia otro lado y actúa con responsabilidad para ayudar a quienes han sufrido las consecuencias de una tragedia".

Además, ha explicado que la declaración permitirá activar de forma inmediata un amplio paquete de ayudas destinado a paliar los daños personales y materiales ocasionados por los incendios registrados en Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón, Alosno, Almonaster la Real y El Cerro de Andévalo, facilitando además beneficios fiscales, ayudas a explotaciones agrarias y ganaderas, apoyo a empresas, medidas laborales y de Seguridad Social, así como recursos para que los ayuntamientos puedan reparar las infraestructuras dañadas.

"Detrás de cada hectárea calcinada hay familias, trabajadores, agricultores, ganaderos y municipios enteros que necesitan recuperar cuanto antes la normalidad. Y el Gobierno de España vuelve a demostrar que está donde tiene que estar, al lado de las personas, protegiéndolas y ayudándolas", ha afirmado el socialista.

Francisco Baluffo ha resaltado, además, la presencia de la eurodiputada socialista Lina Gálvez y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, junto a alcaldes y alcaldesas afectados por el incendio originado en Villanueva de los Castillejos, para conocer de primera mano la situación y trasladar el apoyo del Ejecutivo central en todo el proceso de recuperación.

El secretario de Organización del PSOE onubense ha insistido en que la declaración aprobada por el Consejo de Ministros supone "un paso decisivo para acelerar la recuperación económica y social de los municipios afectados". "El compromiso del Gobierno con Huelva es firme y se traduce en decisiones concretas. Mientras otros hablan, el Ejecutivo de Pedro Sánchez moviliza recursos, protege a las personas y pone en marcha medidas para que nadie quede atrás. Esa es la política útil que necesita esta provincia. Cuando llegan los momentos difíciles, este Gobierno está con Huelva y con su gente".

Francisco Baluffo ha remarcado que "frente a quienes utilizan las dificultades para hacer ruido, el Gobierno de Pedro Sánchez responde con trabajo, sensibilidad y soluciones".