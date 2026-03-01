PSOE en la Diputación de Huelva exige actuaciones "urgentes" ante el "abandono" de las carreteras

HUELVA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Huelva ha presentado una moción para su debate en el pleno del 4 de marzo, en la que denuncia el "deterioro y abandono" de la red de carreteras de titularidad autonómica y provincial, y reclama actuaciones "urgentes" para revertir esta situación.

El portavoz del PSOE en la institución provincial, Rubén Rodríguez, ha destacado en una nota que la red viaria onubense supera los 2.100 kilómetros, distribuidos entre distintas administraciones, siendo la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía quienes gestionan la mayor parte. "De ellos, 858,97 kilómetros corresponden a la red provincial, 788,35 kilómetros a la red autonómica y 481 kilómetros al Estado", ha precisado.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que numerosos tramos de la red autonómica y provincial presentan "graves" deficiencias en el firme, señalización, drenaje y sistemas de seguridad vial, lo que "aumenta el riesgo de accidentes y provoca perjuicios económicos a empresas, autónomos y ciudadanos".

El portavoz socialista ha remarcado que "la falta de inversión sostenida en la conservación y el mantenimiento está provocando un progresivo abandono de estas infraestructuras, especialmente en zonas rurales y municipios de menor tamaño, agravando los desequilibrios territoriales y el aislamiento de determinadas comarcas", ha subrayado.

Por ello, el PSOE considera "imprescindible que la Diputación Provincial, como institución más cercana a los municipios, alce su voz en defensa de unas infraestructuras dignas, seguras y adaptadas a las necesidades de toda la provincia, incluidas aquellas gestionadas por administraciones del PP, tanto autonómicas como provinciales".

En este sentido, la moción insta a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía a ejecutar, con carácter "urgente", las actuaciones necesarias de reparación, conservación, mejora del firme, señalización y seguridad vial en las carreteras autonómicas de Huelva, prestando especial atención a los tramos "más deteriorados".

Asimismo, los socialistas solicitan la inclusión prioritaria de estas actuaciones en los planes autonómicos de conservación y modernización de la red viaria andaluza, garantizando una planificación equilibrada territorialmente. La moción también reclama a la Junta establecer un calendario público de actuaciones, con dotación presupuestaria suficiente y carácter plurianual, que permita garantizar el adecuado estado de las carreteras autonómicas en la provincia.

Por último, el Grupo Socialista propone reforzar, en el ámbito de sus competencias, los planes de conservación y mejora de la red de carreteras titularidad de la Diputación, promoviendo la coordinación institucional para optimizar recursos y actuaciones.