PSOE exige al alcalde de Punta Umbría (Huelva) que aproveche ayudas del Gobierno para ejecutar los accesos de El Portil

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera. - PSOE DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, ha exigido al alcalde de esta localidad, José Carlos Hernández Cansino, que "acabe con el abandono" de El Portil y aproveche la convocatoria extraordinaria de ayudas del Gobierno de España destinadas a reparar los daños causados por las borrascas, para ejecutar los accesos a la playa y "acometer distintas actuaciones de mejora en este núcleo costero".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante unas declaraciones realizadas a pie de playa, Jesús Ferrera ha puesto en valor la apuesta que está haciendo el Gobierno de España por dotar a los ayuntamientos, especialmente a aquellos que sufrieron los daños provocados por el tren de borrascas del pasado invierno, de financiación al cien por cien para acometer inversiones que "repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía".

En esta línea, el socialista ha criticado el "estado de abandono" que sufre El Portil por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría. "Es la gran olvidada del municipio. No entendemos qué tiene el alcalde contra un núcleo tan importante como para mantenerlo tan abandonado y castigado", ha señalado.

Jesús Ferrera ha asegurado que la playa presenta unas condiciones "óptimas" para el baño y ha insistido en que el "principal problema" reside en "la falta de accesos adecuados". En este sentido, ha comparado la situación con la del término municipal vecino de Cartaya, donde "sí se han habilitado pasarelas y accesos para facilitar la entrada y salida de los usuarios".

"Estamos en la misma playa y, sin embargo, mientras Cartaya ha preparado accesos temporales para la temporada de verano, el Ayuntamiento de Punta Umbría sigue sin actuar. Son infraestructuras de quita y pon que pueden instalarse durante el Plan de Verano y retirarse al finalizar la temporada, en el mes de octubre", ha explicado.

El secretario general del PSOE de Punta Umbría ha advertido de que "los usuarios seguirán buscando vías alternativas para acceder a la playa si no se habilitan accesos seguros". "Y eso sí que una irresponsabilidad por parte del equipo de Gobierno municipal".

Jesús Ferrera ha indicado que "si el problema es que el acalde no tiene dinero para acometer estos accesos o es que no lo quiere hacer, la Secretaría de Estado de Política Territorial ha abierto un plazo de subvenciones hasta el próximo 2 de julio para solicitar las ayudas destinadas a reparar los daños ocasionados por las borrascas y donde el Grupo Municipal Socialista ya ha registrado una propuesta con más de 35 actuaciones para que el Ayuntamiento pueda acogerse a esta financiación".

Entre ellas figura la construcción de los accesos a la playa de El Portil, así como una renovación integral del pavimento y de la red de saneamiento en numerosas calles del núcleo, entre ellas Colibrí, Alcotán, Albatros, Reno, Garcilla, Cóndor, Cascanueces, Coche, Ronda de los Patos, Camaleón, Laguna Seca y Sabina, con el objetivo de prevenir futuras inundaciones. También, se incluye la finalización de la vía de servicio, "una actuación largamente demandada por los vecinos".

"Por tanto, hay una oportunidad que presenta el Gobierno de España, ese Gobierno al que el alcalde tanto ataca, que le está ofertando dinero, y que otros municipios de la provincia han recibido ya importantes inversiones para afrontar este tipo de actuaciones, como Almonte, 23 millones de euros, o Lepe con 15 millones de euros, mientras que Punta Umbría no está haciendo absolutamente nada para aprovechar esta oportunidad", ha incicido.

"Si el alcalde no toma la iniciativa, la hemos tomado desde el Partido Socialista. Esperamos que antes del 2 de julio el Ayuntamiento recoja la propuesta presentada por nuestro grupo municipal y solicite estas ayudas, porque representan una oportunidad para mejorar El Portil y responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas", ha concluido.