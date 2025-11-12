PSOE exige al Comisario Europeo de Pesca "un presupuesto suficiente" y un capítulo específico para el sector

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista en el Congres, María Luisa Faneca, en la Comisión Mixta para la Unión Europea. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, María Luisa Faneca, ha exigido al comisario Europeo de Pesca, Costas Kadis, "un presupuesto suficiente" y un capítulo específico para la Política Pesquera Común (PPC) en el próximo marco financiero europeo.

Lo ha puesto de manifiesto en su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea, durante la comparecencia del Comisario Europeo de Pesca, donde le ha expresado el rechazo rotundo del Grupo Socialista al nuevo marco financiero propuesto para el periodo 2028-2034 en materia de pesca y acuicultura, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, María Luisa Faneca ha criticado que los fondos asignados a la pesca "sufren un recorte drástico, de aproximadamente un tercio", lo que supone, a su juicio, "una grave amenaza para el futuro del sector pesquero europeo y, especialmente, para España, una de las principales potencias pesqueras de la UE".

"El presupuesto previsto para la Política Pesquera Común pasaría de 1.120 millones de euros actuales a tan solo 421 millones, lo que representa una reducción del 63% en la asignación destinada a nuestro país, algo gravísimo, a lo que el Gobierno de España, al igual que otros países, y el propio sector pesquero se oponen a este planteamiento", ha remarcado.

Así, María Luisa Faneca ha declarado que el presupuesto para la pesca y la acuicultura sería "claramente insuficiente" en el nuevo marco para "abordar los retos actuales y su futuro, para hacer frente al relevo generacional, la modernización de la flota, la diversificación de la acuicultura, la pesca artesanal como actividad estratégica para el empleo y la cohesión territorial o el cambio climático".

Asimismo, ha reseñado que el nuevo marco "no incluye a los pescadores en los pagos por situaciones de crisis, a raíz de desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes", toda vez que ha incidido en que "el calentamiento de las aguas modifica las especies o atraen a otras, como las algas invasoras asiáticas como sucede en la costa de Cádiz, perjudicando muy directamente a los pescadores".

Igualmente, la portavoz socialista ha destacado durante su intervención, "la necesidad de avanzar en la soberanía alimentaria y, para ello, es necesario reducir la dependencia del exterior en la demanda de productos pesqueros", al tiempo que ha abogado por "simplificar la Política Pesquera Común, reducir la carga burocrática y reforzar los acuerdos con terceros países, fundamentales para proyectar los principios de sostenibilidad de la PPC más allá de nuestras fronteras".

Además, María Luisa Faneca ha reclamado, también, "una revisión de los Ecosistemas Marinos Vulnerables para introducir criterios científicos más rigurosos y que, además, cuenten con las aportaciones del sector", al tiempo que ha indicado que "en Huelva afecta a las embarcaciones de arrastre en tres zonas del Golfo de Cádiz".

Así como seguir avanzando en la adopción de TAC y cuotas plurianuales y en un nuevo modelo de decisión, "porque el sector no debe seguir padeciendo la incertidumbre del Consejo de Ministros en diciembre, para saber el futuro de su empresa".

En relación al Plan de Gestión del Mediterráneo, la diputada onubense ha valorado la mejora biológica del caladero, reflejada en el informe del Comité Científico (STEFC) y ha pedido "incrementar los días de pesca y adaptar la gestión del esfuerzo a la naturaleza mixta de la pesquería, modificando el artículo 4.3 del Reglamento (UE) 2019/2022".

Por último, María Luisa Faneca ha reiterado que "desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el sector pesquero español esperan "respuestas en la defensa de la pesca y la acuicultura en nuestro país".