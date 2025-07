El PSOE exige a Giahsa "un servicio eficaz" de recogida de voluminosos y limpieza para los pueblos de Huelva

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Juan del Puerto (Huelva) y diputada provincial, Rocío Cárdenas, acompañada de alcaldes, alcaldesas y portavoces de la provincia, ha criticado el estado "deficitario y precario" del servicio de recogida de residuos voluminosos y limpieza que actualmente presta la empresa pública Giahsa en muchos municipios.

Según informa el PSOE en nota de prensa, Cárdenas ha señalado que "el deterioro de este servicio esencial está provocando que los pueblos se degraden, que se acumule la basura en la vía pública y que los ayuntamientos, que ya tienen escasos recursos, tengan que asumir competencias que no les corresponden".

"Desde el Partido Socialista no venimos con una crítica vacía, sino con una exigencia clara a Giahsa: que atienda de forma eficaz las peticiones de los pueblos, especialmente en lo referente a la recogida de voluminosos, que en muchos casos ni siquiera se realiza en los días fijados en contrato", ha aseverado.

Además, la alcaldesa ha criticado el uso de una aplicación como "único canal" para que la ciudadanía solicite recogidas, lo que, a su juicio, "genera problemas constantes". "Si un vecino no se maneja con la app o no la usa correctamente como Giahsa impone, el servicio no se presta, aunque el camión pase vacío. Eso no es eficiencia, eso es desentenderse del problema", ha enfatizado.

En este sentido, la también alcaldesa ha puesto de ejemplo al Ayuntamiento de San Juan del Puerto que, como "muchos otros" de la provincia, "se ve obligado a desplazar medios municipales para retirar residuos que deberían recoger los camiones de Giahsa". "Esto no solo sobrecarga a los ayuntamientos, sino que supone una clara vulneración del contrato de servicio público que tenemos firmado", ha advertido.

Asimismo, la diputada socialista ha subrayado que Giahsa se "ha desvinculado" de la recogida de otros residuos como los procedentes de obras --inodoros, escombros, etc.--, "exigiendo a los ayuntamientos que creen espacios de almacenamiento improvisados", lo cual, ha señalado, "es inviable para muchos municipios pequeños".

Además, ha destacado la "falta de limpieza" de contenedores, "prevista con una frecuencia mensual en el contrato". "Pasan los meses y los contenedores siguen sucios, sin baldeo ni mantenimiento. La imagen de nuestros pueblos se resiente, y con razón nuestros vecinos se quejan", ha lamentado la socialista.

En esta acción conjunta han estado presentes alcaldes, alcaldesas y portavoces de municipios como El Granado, Calañas, San Silvestre de Guzmán, El Almendro, Bonares, Puebla de Guzmán, El Almendro, Isla Cristina o Aljaraque, entre otros, "todos ellos afectados por la falta de eficacia del servicio".

Al respecto, la diputada ha señalado que van a llevar este asunto a todos los ayuntamientos integrados en Giahsa mediante la presentación de distintas mociones para exigir a la empresa pública "responsabilidad" y el "servicio eficaz que se merecen los onubenses".

Finalmente, Cárdenas ha concluido reclamando a Giahsa "una reflexión profunda y una respuesta inmediata", ya que "no es una acción política, es una acción de responsabilidad. "Esto no va de colores, va de cumplir con los servicios que pagan los ciudadanos. Y si Giahsa no está a la altura, que lo diga. Porque los pueblos no somos un vertedero ni ciudadanos de segunda", ha indicado.