PSOE exige a la Junta mantener el Grado Básico de Informática en Calañas:"Deja a la comarca sin ninguna alternativa"

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, y el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, durante la concentración. - PSOE HUELVA

CALAÑAS (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El Partido Socialista de Huelva y el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Calañas han sumado sus voces para exigir al PP en la Junta de Andalucía la "paralización inmediata" de la supresión del Ciclo Formativo de Grado Básico de Informática en el IES Diego Macías de la localidad, advirtiendo de que esta decisión deja al municipio y a su comarca "sin ninguna alternativa pública de formación" para el curso 2026/2027.

Según ha detallado el partido en una nota, la secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, y el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, han arropado la concentración convocada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 'El Morante' a las puertas del instituto, un acto de protesta ante lo que consideran un "atropello" a la educación pública rural.

Durante la concentración, la responsable de Educación del PSOE onubense ha advertido de que la pérdida de este grado en Calañas "no es un hecho coyuntural", asegurando que "esto no es un caso aislado", porque "lo estamos presenciando también en Punta Umbría con el grado de Cocina". "Es una cuestión de modelo y el modus operandi habitual del PP y de la Junta de Andalucía de eliminar y asfixiar lo público", ha denunciado.

La representante socialista ha hecho especial hincapié en el "daño" que esta política causa a la comarca del Andévalo, "obligando a los jóvenes a abandonar sus municipios para poder estudiar". "Muchos de ellos, ante las dificultades, no van a terminar su formación y carecerán de un título para enfrentarse al mercado laboral", ha lamentado, contraponiendo el modelo de "privatización" del PP con la defensa de los servicios públicos del PSOE: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante estas injusticias y la merma que sufre esta tierra".

Por su parte, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, ha calificado la medida de la Junta como "profundamente injusta" y ha recordado el enorme impacto territorial de la supresión, ya que el centro no solo acoge a estudiantes de Calañas, sino también a jóvenes procedentes de La Zarza-Perrunal, El Cerro de Andévalo, y de las pedanías de Valdelamusa, San Telmo y Cueva de la Mora.

Carrasco ha reclamado a la Junta que rectifique y paralice la eliminación del Grado Básico de Informática para garantizar su continuidad durante el curso 2026/2027. "Desde el Ayuntamiento instamos a la Junta de Andalucía a paralizar esta supresión y a garantizar la continuidad de esta enseñanza", ha manifestado.

Por último, el primer edil ha exigido al PP en la Junta que "reivindique las políticas educativas en el ámbito rural y que se atienda con urgencia la realidad social y económica de estos territorios. Es fundamental que se priorice la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación, algo imposible de lograr si nos quitan las herramientas educativas básicas", ha concluido.