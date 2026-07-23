El PSOE exige un plan extraordinario de limpieza para "adecentar Huelva este verano"

Muebles abandonados junto a contendores de la basura en Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción para su debate en el pleno del próximo martes 28 de julio, en la que propone la puesta en marcha urgente de un Plan Extraordinario de Limpieza y exige al equipo de Gobierno la licitación inmediata del nuevo contrato del servicio, caducado desde diciembre de 2024.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la iniciativa también plantea el desarrollo de campañas permanentes de concienciación ciudadana y la implantación de un sistema público de evaluación y seguimiento de la limpieza en la ciudad.

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, María Teresa Flores, ha advertido de que Huelva "no puede seguir instalada en el abandono mientras el Gobierno de Pilar Miranda continúa encadenando anuncios que nunca llegan a convertirse en hechos".

En este sentido, ha lamentado que "la alcaldesa, Pilar Miranda, prometió desde el inicio del mandato el mayor contrato de limpieza de la historia, pero casi tres años después seguimos exactamente igual: más anuncios, más retrasos y la misma suciedad en nuestros barrios". Flores ha señalado que en Huelva "vivimos el día de la marmota".

"Cada pocos meses el equipo de Gobierno vuelve a anunciar que el nuevo contrato está a punto de salir, pero la realidad es que pasan los meses y Huelva continúa con un contrato vencido, prorrogado y claramente insuficiente para responder a las necesidades actuales de la ciudad", ha lamentado.

La socialista ha recordado que el PSOE lleva tres años alertando del "deterioro progresivo del servicio y presentando iniciativas para exigir soluciones, mientras la suciedad se acumula en calles, acerados, plazas y barrios". "No hablamos solo de barrer las calles. Hablamos de eliminar la mugre incrustada en los acerados, las manchas que llevan años sin desaparecer y la suciedad acumulada que ofrece una imagen de abandono impropia de una capital de provincia", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que la ciudad necesita "un contrato moderno, adaptado a la realidad actual y con medios suficientes para afrontar problemas que hace una década no tenían la misma dimensión". "Cada vez llueve menos y la lluvia ya no limpia las calles de manera natural como ocurría hace años. Esa realidad obliga a reforzar la limpieza de los acerados con agua a presión, desengrasante y máquinas especializadas porque hoy existen barrios enteros donde la mugre forma parte del paisaje cotidiano", ha subrayado.

María Teresa Flores también ha defendido que la mejora de la limpieza "debe ir acompañada de una importante labor educativa y de sensibilización". "Mantener limpia una ciudad no depende únicamente del servicio municipal. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de impulsar campañas permanentes de concienciación, de fomentar el respeto por el espacio público y de implicar a la ciudadanía en el cuidado de nuestros barrios. Esa labor pedagógica ha brillado por su ausencia durante todo el mandato".

La viceportavoz socialista ha criticado la "incapacidad manifiesta" del Gobierno municipal para sacar adelante uno de los contratos "más importantes del Ayuntamiento". "Tres años después seguimos esperando un contrato que el PP calificó de prioritario desde el primer día. Esa incapacidad tiene consecuencias muy visibles: una ciudad cada vez más sucia y unos vecinos que pagan más impuestos para recibir un servicio que no está a la altura".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado que el Ayuntamiento apruebe de forma inmediata un Plan Extraordinario de Limpieza que permita actuar sobre las zonas con "mayor acumulación de suciedad, manchas y basura sin perjudicar el servicio ordinario".

"Estamos en el momento idóneo para hacerlo. El verano ofrece una oportunidad magnífica porque la ciudad reduce su actividad, hay menos tránsito de personas y es el momento perfecto para realizar actuaciones intensivas que permitan empezar el nuevo curso con Huelva completamente adecentada", ha señalado Flores.

Por último, la viceportavoz socialista ha lamentado que "Pilar Miranda volverá a marcharse de vacaciones dejando una ciudad más sucia que nunca y con el mismo contrato caducado desde 2024". "Los onubenses ya no necesitan más titulares ni más promesas. Necesitan una alcaldesa que gestione, que cumpla su palabra y que sea capaz de ofrecer a Huelva la limpieza que merece", ha concluido.