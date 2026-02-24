PSOE exige la recuperación de la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva "eliminada por el pacto PP-Vox"

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Huelva. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción para su debate en el Pleno de este viernes, 27 de febrero, con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que exige al equipo de Gobierno que "cumpla el mandato plenario" y recupere la Concejalía de Igualdad, suprimida en 2023 "tras el pacto de investidura entre PP y Vox".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE ha indicado que en febrero de 2025 el Pleno aprobó, con el voto favorable del Partido Popular, una moción para restituir la denominación de Concejalía de Igualdad," una decisión que volvió a ratificarse en noviembre con motivo del 25N, con el único voto en contra de Vox". "Sin embargo, hasta la fecha el equipo de Gobierno no ha ejecutado ese acuerdo", han apostillado.

Desde el PSOE han cuestionado "con qué legitimidad podrá la alcaldesa, Pilar Miranda, dirigirse a las mujeres de Huelva el próximo 8 de Marzo para hablar de igualdad, cuando todas saben que esta Concejalía fue eliminada como moneda de cambio para asegurar su investidura en un pacto con Vox".

Así, han afirmado que "no se puede reivindicar públicamente la igualdad mientras se debilitan las estructuras institucionales que la garantizan".

En este sentido, el PSOE ha subrayado que "la desaparición" de la Concejalía fue "una cesión política que envía un mensaje muy preocupante en un momento en el que los derechos de las mujeres están siendo cuestionados desde posiciones reaccionarias".

Por ello, el PSOE ha insistido en que recuperar esta área con entidad propia es "una cuestión de coherencia democrática y de respeto a la voluntad mayoritaria expresada por el Pleno".

"PROTECCIÓN FRENTE AL MACHISMO DIGITAL"

Por otro lado, la moción socialista pone el foco en el contexto actual de "retrocesos en igualdad", marcado por "la expansión de discursos negacionistas y por el impacto de las redes sociales en la socialización de niñas y adolescentes". El texto advierte del "aumento del acoso digital, de la normalización de contenidos que cosifican a las mujeres y del acceso temprano a pornografía como principal fuente de educación sexual para muchos jóvenes".

Por ello, el PSOE propone impulsar, dentro de las competencias municipales, campañas de sensibilización y protección dirigidas a menores frente a mensajes machistas, prostitución encubierta y violencia de género en el entorno digital, así como reforzar proyectos de coeducación que erradiquen estereotipos desde edades tempranas e incorporen la educación en nuevas masculinidades.

Asimismo, la moción insta a la Junta de Andalucía a aprobar una Estrategia Educativa Integral de Educación Afectivo-Sexual basada en evidencia científica; a desarrollar el I Plan de Acción contra la Desigualdad Salarial; y a dotar presupuestariamente de forma suficiente y estable las políticas públicas de igualdad y lucha contra la violencia de género.

El PSOE ha señalado que resulta "especialmente grave" el incumplimiento de la Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, así como la falta de actualización de planes estratégicos fundamentales.

Además, ha criticado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno haya asumido posiciones que "alimentan el negacionismo institucional de la violencia machista". Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista reafirma su compromiso con la agenda feminista y defiende que la igualdad "no puede ser una declaración simbólica cada 8 de marzo, sino una política pública sostenida, con recursos, planificación y voluntad política real".