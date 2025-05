El PSOE exigirá en el Pleno del Ayuntamiento un "compromiso firme y claro" por la sanidad pública

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno ordinario del próximo viernes, 30 de mayo, en la que exigirá "un compromiso firme y claro con la defensa de la sanidad pública onubense".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la iniciativa ha sido anunciada en rueda de prensa por la viceportavoz socialista, María Teresa Flores, quien ha criticado la "actitud absolutamente intolerable" de la alcaldesa, Pilar Miranda, ante "la grave situación que atraviesa el sistema sanitario en la ciudad".

Al respecto, Flores ha calificado de "escandaloso" el "silencio" de Miranda, a quien ha acusado de "callar, mirar hacia otro lado y defender a su partido antes que a los onubenses". En este sentido, ha señalado que cuando el PSOE estaba en el Gobierno andaluz, la actual alcaldesa "acudía a las manifestaciones con pancarta en mano", mientras que ahora "vota en contra de cualquier propuesta para mejorar la sanidad".

"Los onubenses merecen una sanidad pública digna y una alcaldesa que no se esconda a la hora de defender sus derechos. Si Pilar Miranda no quiere o no puede, que al menos no estorbe", ha concluido Flores.

Por ello, ante este "caos sanitario", los socialistas van a participar en la manifestación convocada este martes en "defensa de la sanidad pública". "Estaremos donde siempre hemos estado: al lado de los profesionales, al lado de las familias, al lado de los que sufren las consecuencias de este abandono", han señalado desde el PSOE.

De este modo, la moción socialista recoge "datos alarmantes" sobre "el deterioro del sistema sanitario público en Huelva". Así, recogen que "más de 44.000 personas están en lista de espera para una consulta especializada en el Hospital Juan Ramón Jiménez y más de 7.000 pacientes pendientes de una cita en Cirugía Vascular, algunos con demoras que superan los 600 días".

"Solo tenemos una UVI móvil para trasladar a pacientes graves hasta Sevilla porque aquí ya no hay especialistas suficientes", ha señalado Flores. Además, la viceportavoz ha criticado "la paralización" del proyecto del Hospital Materno Infantil, cuyo diseño "estaba terminado desde 2018".

Asimismo, la dirigente del PSOE ha lamentado que "mientras Málaga recibe más de 800 millones para su tercer hospital, Huelva sigue esperando los 85 millones comprometidos para un centro esencial para mujeres y niños".

Además, Flores ha criticado que el "supuesto aumento" del presupuesto sanitario andaluz "es una trampa y una mentira más de la Junta", ya que, según datos oficiales, "el 48,4 % del incremento previsto para 2025 se destina a empresas privadas, principalmente a través de conciertos sanitarios para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y gasto farmacéutico".

"Están inyectando más dinero que nunca a la sanidad privada a costa de la pública", ha asegurado. A ello se suma el "crecimiento" de los seguros privados, de los que "ya dispone casi el 20% de la población de Huelva".

De este modo, la socialista ha subrayado que "cada vez más onubenses se ven obligados a pagarse un seguro para poder recibir atención, no porque quieran, sino porque están desesperados". "Es el modelo del PP: que quien pueda pague, y quien no, que se aguante", ha añadido.

"Frente a este modelo, el PSOE presenta una moción que es un grito de auxilio. En ella se exige el restablecimiento inmediato del servicio de Cirugía Vascular en Huelva, el inicio sin más demoras de las obras del Hospital Materno Infantil, la reducción urgente de las listas de espera y la escucha activa a las plataformas ciudadanas y de los profesionales sanitarios", ha explicado.