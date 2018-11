PSOE garantiza que seguirá haciendo de Huelva "una tierra de desarrollo, empleo y con servicios de calidad"

Publicado 08/11/2018 12:09:23 CET

HUELVA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha presentado este jueves la candidatura de la formación onubense al Parlamento andaluz de cara a las próximas elecciones del 2 de diciembre, que encabeza Mario Jiménez, el cual ha asegurado que "la única opción que garantiza el futuro de la provincia y de Andalucía es el gobierno de Susana Díaz", así como que su partido seguirá haciendo de Huelva "una tierra de desarrollo, de creación de empleo y con unos servicios públicos de calidad".

Durante su intervención en el Paseo de la Ría de la capital, Jiménez ha asegurado que esta lista aspira, "como mínimo, a seguir siendo la fuerza más votada y a mantener el respaldo de la ciudadanía y los seis diputados por Huelva en el Parlamento andaluz".

En concreto, en la lista onubense Mario Jiménez, actual portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, está seguido por la parlamentaria y secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad de la Ejecutiva Regional, María Márquez, y por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal.

A su vez, estos van seguidos por la parlamentaria y vocal de la Ejecutiva Local de la Agrupación Municipal del PSOE de la capital, Manuela Serrano; por el parlamentario y secretario de Dinamización de las Agrupaciones del PSOE-A, Jesús Ferrera; por la parlamentaria y secretaria general del PSOE de Aroche, Modesta Romero, y por el parlamentario Diego Ferrera.

A partir de ahí, el resto la componen "hombres y mujeres socialistas que representan a todas las comarcas", más otros cuatro suplentes, ha señalado Ignacio Caraballo, quien ha subrayado que se trata de "una lista ganadora compuesta por gente de la calle, muy conocedora de la provincia, y que viene a sevir y a buscar el bienestar de los ciudadanos". En este sentido, ha subrayado el trabajo que han desempeñado los seis parlamentarios en esta legislatura, los cuales "han luchado contra los ataques del PP a Andalucía y a la provincia".

Por su parte, Mario Jiménez, tras dar las gracias a los militantes por "el respaldo mayoritario" que ha obtenido esta candidatura, ha mostrado su seguridad de que la misma también "conseguirá el respaldo de la ciudadanía, como ha ocurrido elección tras elección, porque siempre defendemos a Huelva y a sus intereses gobierne quien gobierne".

"Para el PSOE de Huelva lo primero siempre es Huelva y desde nuestro compromiso político hemos sido capaces de vertebrar esta provincia y de hacer que avance como ningún otro territorio de nuestro entorno", ha subrayado Jiménez, quien ha remarcado que por este motivo "la oposición está como está, intentando desviar la atención de lo fundamental y sin presentar un proyecto para la provincia", indicando además que "está muy acostumbrada a derrotas y sabe que el 2 de diciembre viene una y grande".

"CREAR EMPLEO DE CALIDAD"

"Nosotros vamos a estar por encima de sus estrategias y vamos a centrarnos en los proyectos que tenenos para esta provincia en una campaña que va a ser de cercanía, de puerta a puerta, de pueblo a pueblo y de barrio a barrio porque tenemos un proyecto de futuro para Huelva", ha destacado Mario Jiménez, con "el principal objetivo de seguir creciendo, de impulsar la creación de empleo de calidad y apoyando a las empresas".

Por último, ha precisado que otro de sus fines es "seguir fortaleciendo los sectores más importantes, como son la agricultura, la ganadería, el sector cárnico o la industria y que esta actividad sea compatible con el desarrollo de la provincia", así como seguir defendiendo los servicios públicos de calidad "con una universidad potente y con una gran apuesta por la sanidad". En este punto, ha hecho hincapié en que "en poco tiempo se va a construir el centro de salud de Isla Chica y el Hospital Materno Infantil".

"Es la Huelva que soñamos y la que vamos a poner en marcha a partir del dia 2 porque somos el partido que ha cambiado las cosas en la provincia, mientras que la derecha sigue sin conectar con Huelva, no se identifica con ella, no sabe qué Huelva quiere y no ha trabajado por ella jamás", ha concluido el socialista.