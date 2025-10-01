El PSOE de Hinojos (Huelva) presenta una iniciativa para impulsar un programa municipal de becas a jóvenes deportistas

HINOJOS (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos (Huelva) ha presentado una iniciativa para que se impulse un programa municipal de becas a jóvenes deportistas de la localidad, una moción que ha elevado para su debate en el próximo pleno ordinario a celebrar el 30 de octubre.

Para los socialistas, "el deporte representa uno de los pilares fundamentales en el desarrollo personal y social de la juventud, ya que más de su dimensión competitiva, el deporte es una poderosa herramienta educativa, formativa y de inclusión social", han indicado en una nota.

"Por ello, consideramos muy conveniente que desde el Ayuntamiento se cree un programa de becas a jóvenes deportistas de Hinojos que compiten, de manera individual, en un club o en un colectivo fuera de nuestra localidad, y que su actividad --entrenamientos, campeonatos, comida especial, desplazamientos, alojamientos, etcétera-- les supongan a ellos y, sobre todo, a sus familias un desembolso económico", han destacado.

Al respecto, lo socialistas han indicado que "detrás de cada práctica y logro deportivo suele haber un enorme sacrificio personal y familiar, ya que los costes asociados a este ámbito pueden suponer una barrera difícil de superar, especialmente para familias con menos recursos". A ello, se suma "la dificultad de compatibilizar la actividad deportiva de alto nivel con los estudios", lo que "a menudo requiere apoyos específicos para no abandonar ni una carrera ni la otra".

En este escenario, el PSOE hinojero subraya que "el papel de las administraciones públicas es fundamental, especialmente el de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía" y destaca que "desde el Consistorio de Hinojos se ha apostado, desde hace décadas, por la práctica deportiva", por lo que cree necesario "ampliar este compromiso y reforzarlo".

"Desde el PSOE entendemos que estos jóvenes merecen por parte del Ayuntamiento estas becas y ayudas; para lo cual debería dotarse este programa de una partida económica específica en los próximos presupuestos municipales, con un crecimiento progresivo en función de la demanda y evaluación del impacto del mismo", han reseñado.