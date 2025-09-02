PSOE (Huelva) acusa al Ayuntamiento de "despilfarro" por "gasto de 225.000 euros en catering y un segundo coche oficial"

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha iniciado el nuevo curso político criticando el "despilfarro, el lujo y el autobombo" del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva (PP), que, a su juicio, "ha aprovechado el mes de agosto para aprobar, con oscurantismo y de espaldas a la ciudadanía", dos contratos "escandalosos" por "un importe total de 225.000 euros: uno de catering para actos municipales y el renting de un segundo coche oficial de alta gama para la alcaldesa".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha criticado que, "en lugar de empezar septiembre con proyectos para los barrios, mejoras en los servicios públicos o soluciones a los problemas reales de Huelva, la alcaldesa, Pilar Miranda, arranca el curso político con contratos que nada tienen que ver con las prioridades de los onubenses".

Así, el primero de estos contratos es el de catering, con "un gasto aprobado de 152.928 euros hasta 2027, destinados a meriendas, cócteles y recepciones". "Durante los próximos dos años vamos a pagar con dinero público los banquetes que la alcaldesa organiza", ha aseverado Flores.

"Pilar Miranda está convirtiendo el Ayuntamiento en un salón de celebraciones con todo incluido y barra libre, pero pagado con el bolsillo de los onubenses", ha criticado.

Además, la dirigente socialista ha recordado que "el 15% de subida del IBI que llegará en las próximas semanas servirá para financiar estos gastos". "El dinero de los impuestos de los onubenses no está para pagar jamón, gambas y barra libre en los actos de la alcaldesa", ha insistido.

Además, Flores ha alertado de "la falta de transparencia" del Ayuntamiento gobernado por el PP, porque "se desconoce cuánto se ha gastado ya en catering desde que Miranda es alcaldesa", ya que "en muchos casos se camufla dentro de contratos de organización eventos".

Sin embargo, desde el Grupo Socialista han subrayado que "sí conocemos facturas con reparos de Intervención por 2.500 euros en meriendas, aprobadas en el pleno de marzo, que carecían de contrato" y que "incumplían la ley de manera flagrante".

"UN TODOTERRENO DE LUJO COMO COCHE OFICIAL"

Por otro lado, los socialistas han hecho referencia a un segundo contrato "aprobado este agosto" sobre "el renting de un Toyota Highlander Luxury de siete plazas", es decir, "un segundo coche oficial de alta gama para la alcaldesa, que costará 71.767,71 euros durante 48 meses, a razón de 1.500 euros al mes".

Por ello, la socialista ha cuestionado si "de verdad Huelva necesita pagar un coche de lujo para la alcaldesa mientras hay calles sin asfaltar, viviendas municipales en ruina y barrios abandonados". "Una cosa sí es cierta, es que para recorrer los barrios llenos de baches de nuestra ciudad, un todoterreno es la única opción posible", ha ironizado la socialista.

La socialista ha insistido en que "no se trata de un vehículo de servicio razonable", sino de "un símbolo de lo que representa este Gobierno municipal: vivir a cuerpo de rey, pero con el dinero de los onubenses".

"Derroche y propaganda"

Flores ha señalado que estos contratos "no son casos aislados", sino "parte de un patrón de derroche y propaganda" que el PSOE viene denunciando". "En 2024 el Ayuntamiento gastó más de 566.000 euros en publicidad, un 52% más de lo previsto, y para 2025 ya se han presupuestado 1,7 millones, el triple que el año anterior y casi el doble de lo destinado al asfaltado de toda la ciudad", ha detallado.

A ello la socialista suma una partida de "otros gastos diversos de casi cuatro millones en 2024 y otros 3,7 millones previstos en 2025", que el PSOE considera un "cajón de sastre opaco" en el que sospecha que "también se esconden gastos de propaganda y de representación". "En total, diez millones en publicidad y propaganda en solo dos años", ha añadido.

Mientras tanto, la socialista ha remarcado que "siguen pendientes cuestiones fundamentales" para esta ciudad como "el nuevo contrato de limpieza, que debería estar en marcha desde hace nueve meses, la rehabilitación de viviendas municipales en Pérez Cubillas y La Navidad y la atención a barrios abandonados".

"Pilar Miranda se gasta 225.000 euros en comidas y en un coche de lujo, y más de diez millones en propaganda, mientras no resuelve los problemas reales de Huelva", ha enfatizado la viceportavoz, quien ha insistido en que "Huelva no es una ciudad sin recursos, es una ciudad con un Gobierno municipal sin prioridades".

"Recursos hay, lo que falta es voluntad política para invertirlos en lo que realmente importa: limpiar la ciudad, rehabilitar viviendas, cuidar los barrios y mejorar los servicios públicos", ha añadido.

La socialista ha exigido "transparencia total en todos estos contratos, explicaciones públicas y que cada euro de los onubenses se destine a mejorar la vida de la gente, no al autobombo y al lujo de la alcaldesa". "Huelva no necesita un Ayuntamiento convertido en un salón de celebraciones ni una alcaldesa con dos coches oficiales. Lo que necesita son barrios cuidados, viviendas dignas y una ciudad limpia. Y si Pilar Miranda no está dispuesta a hacerlo, ahí estará el PSOE para recordárselo y para defender a los vecinos y vecinas de Huelva", ha sentenciado.