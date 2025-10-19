PSOE Huelva acusa a la Junta de "fallar a miles de mujeres" con la "crisis" en la detección precoz del cáncer de mama

Archivo - El secretario de Salud y Consumo del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto. Imagen de archivo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud y Consumo del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha subrayado en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, que "el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su Gobierno siguen fallando a miles de mujeres andaluzas y sigue sin dar la talla ante esta crisis del sanitario".

En esta línea, se ha referido en una nota al nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Salud, "con el que ha vuelto a demostrar que el presidente de la Junta prioriza la política sobre la competencia técnica, al optar por un perfil político y con nula experiencia sanitaria en un momento crítico, cuando lo que Andalucía necesita es competencia técnica acreditada para gestionar una crisis de esta magnitud".

Pinto ha incidido en que "el programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama atraviesa una crisis sin parangón, con demoras injustificadas en la realización de segundas pruebas, falta de seguimiento adecuado, fallos en la comunicación de resultados, y un déficit estructural de profesionales y recursos".

"Una situación que ha provocado que miles de mujeres estén actualmente pendientes de nuevas pruebas, muchas otras ya se han visto gravemente afectadas y otras, por desgracia, han perdido la vida", ha lamentado.

Para el socialista, "es inadmisible que en pleno siglo XXI, con la urgencia y sensibilidad que merece una enfermedad tan extendida y con impacto social, en Andalucía no se haya garantizado el derecho básico a una detección precoz fiable y equitativa".

Por ello, ha reclamado "la comparecencia de Moreno en el Parlamento como máximo responsable de lo sucedido y que diga toda la verdad. Tiene que dar cuenta y explicar a todos los andaluces qué ha pasado, por qué ha pasado, dónde ha pasado y, sobre todo, las soluciones".

Al respecto, ha hecho hincapié en que "no podemos levantarnos cada día con la inseguridad y la intranquilidad de no saber si se nos están haciendo las pruebas necesarias para detectar un cáncer o cualquier otra enfermedad".

"En estos días, en los que los discursos se llenan de solidaridad hacia las mujeres afectadas por el cáncer de mama, exigimos que esas palabras no se queden en gestos huérfanos. Es fundamental actuar con rigor, compromiso y responsabilidad. Las mujeres merecen un sistema sanitario que las proteja realmente, no un programa que falle justo cuando más lo necesitan", ha subrayado.

Por último, el PSOE de Huelva ha reafirmado su compromiso con "la lucha contra el cáncer de mama, con la defensa de la sanidad pública, y con la exigencia de que nadie quede atrás por culpa de la incompetencia de un Gobierno andaluz del PP que sigue acumulando errores y excusas".