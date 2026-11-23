La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelav, María Teresa Flores. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha alertado de un "intento de censura política sin precedentes en la historia de la Democracia" por parte del Gobierno municipal del Partido Popular, después de que hayan votado en contra en la comisión informativa correspondiente, de la moción socialista que exige a la alcaldesa, Pilar Miranda, comprometerse a dimitir como alcaldesa si resulta elegida diputada al Congreso en las elecciones generales del próximo domingo.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la portavoz socialista, María Teresa Flores, ha explicado que el PP ha alegado que la iniciativa es "ilegal" y "ha utilizado su mayoría en comisión para intentar impedir que llegue al pleno de este viernes".

"Estamos ante un intento de censura política en toda regla. No vamos a aceptar que se intente impedir el debate de una iniciativa legítima de la oposición simplemente porque resulta incómoda para la alcaldesa", ha denunciado.

Flores ha calificado lo ocurrido de "extrema gravedad" y ha acusado al Gobierno de Miranda de "intentar boicotear la tramitación de una propuesta política". "Esta es la verdadera cara del Partido Popular, el partido que pacta con la extrema derecha y que ahora intenta silenciar a quienes pensamos diferente", ha afirmado.

La portavoz socialista ha defendido el derecho de los grupos municipales a presentar iniciativas y exigir responsabilidades al Gobierno. Así, ha preguntado "qué tiene de ilegal pedirle a Pilar Miranda que se comprometa públicamente a dimitir como alcaldesa si resulta elegida diputada", a la vez que ha insistido en que el PSOE espera que la moción pueda debatirse con normalidad en el pleno de este viernes.

"Hoy intentan impedir que se debata una moción que incomoda a Pilar Miranda", ha manifestado, toda vez que ha cuestionado "qué será lo próximo". "No vamos a aceptar que se recorten nuestros derechos como representantes de los onubenses. No nos van a callar", ha advertido.

La dirigente del PSOE ha reclamado que la moción llegue al pleno y pueda debatirse. "Gobernar un Ayuntamiento no da derecho a silenciar a la oposición. El Ayuntamiento de Huelva no es propiedad del Partido Popular. Esperamos que prevalezcan la Democracia y el sentido común frente a las malas artes del PP", ha subrayado.

MOCIÓN

La moción socialista plantea que Pilar Miranda, número uno de la candidatura del PP al Congreso por Huelva, renuncie a la Alcaldía si resulta elegida diputada. También exige que, si mantiene su intención de compatibilizar ambos cargos, comparezca ante el Pleno para explicar "cómo organizaría su agenda, qué días estaría en Huelva y quién asumiría las responsabilidades municipales durante sus ausencias". "Si quiere irse al Congreso, tiene que dejar la Alcaldía de Huelva. Así de claro", ha señalado Flores.

Sin embargo, la portavoz considera que Miranda "está buscando una salida política ante las próximas elecciones municipales". "Pilar Miranda sabe que su gestión en Huelva ha sido un fracaso y está intentando asegurarse un sillón en Madrid porque sabe que va a perder el de la Alcaldía", ha manifestado.

Flores ha recordado que el Congreso concentra habitualmente sus sesiones plenarias entre martes y jueves, a lo que deben añadirse las comisiones, las reuniones parlamentarias y los desplazamientos.

"Esto significa que Pilar Miranda estará en Madrid desde el lunes por la tarde hasta el viernes a mediodía. Prácticamente toda la semana fuera de Huelva", ha advertido la portavoz socialista, por ello, ha preguntado "qué días va a estar Pilar Miranda en Huelva, cuándo va a gestionar y quién se hará responsable del Ayuntamiento".

La socialista ha acusado a Pilar Miranda de anteponer los intereses del Partido Popular a los de Huelva y ha criticado que, de las 30 capitales de provincia gobernadas por el PP, solo tres alcaldes hayan aceptado "las ocurrencias de Feijóo" de presentarse al Congreso: los de Valencia, Toledo y Huelva.

"Pilar Miranda ha decidido poner los intereses de Feijóo por delante de los onubenses", ha criticado la portavoz socialista, que ha exigido a la alcaldesa que aclare su futuro antes de las elecciones.

"Huelva necesita un alcalde a tiempo completo, no una alcaldesa a tiempo parcial. No vamos a ser el segundo plato de Pilar Miranda", ha concluido.

"TRES AÑOS Y MEDIO DE INCUMPLIMIENTOS"

La portavoz socialista ha fundamentado esta exigencia en el balance de gestión del Gobierno municipal, destacando como principal ejemplo el nuevo contrato de limpieza. Ha recordado que el actual está caducado desde diciembre de 2024 y que el nuevo servicio continúa sin entrar en funcionamiento y no lo hará en esta legislatura.

"Pilar Miranda ha tenido tres años y medio para resolver uno de los principales problemas de Huelva y no lo ha hecho. Mientras tanto, los onubenses siguen reclamando algo tan básico como unas calles limpias", ha aseverado.

Flores también ha enfatizado la "baja ejecución" de las inversiones municipales y ha criticado que, cuando ya está terminando 2026, el Gobierno de Pilar Miranda "no ha invertido ni dos de cada diez euros presupuestados".

Asimismo, ha advertido de que las cuentas de 2027 incluyen "más de 14 millones de euros en partidas que no están disponibles, por lo que siete de cada diez euros anunciados para inversiones no tienen su financiación garantizada".

"A ello ha sumado las promesas electorales pendientes como el Parque del Ferrocarril, Villa Rosa, el Hotel de Asociaciones de la antigua cárcel de Isla Chica y diferentes actuaciones en los barrios", ha señalado.

También ha recordado que Huelva carece de un Plan Municipal de Vivienda vigente desde enero de 2024, en un contexto de crecientes dificultades de acceso a la vivienda.

"Muchos anuncios, muchas fotografías, pero las obras y las mejoras siguen sin llegar. Si Pilar Miranda no ha sido capaz de resolver los principales problemas de esta ciudad con un solo cargo, cómo pretende hacerlo con dos", ha concluido.