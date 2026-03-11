PSOE de Huelva acusa al PP de "ocho años de engaños" con sanidad y de "vender como logro lo retrasado en la legislatura"

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha criticado las declaraciones del consejero Antonio Sanz sobre la colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil y los avances en el Chare de Lepe, y ha criticado que "lo que el Partido Popular intenta vender como una gran noticia es, en realidad, el resultado de ocho años de ineficacia, retrasos y propaganda".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gaviño ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno "aparece ahora con anuncios y fotografías cuando la realidad es que la sanidad pública de Huelva ha sufrido durante estos años abandono, falta de inversiones y un deterioro evidente de la atención sanitaria".

De este modo, el portavoz socialista ha aseverado que "pese a que el PP anuncie ahora la primera piedra del Materno Infantil no es motivo de celebración", sino "la prueba de que han perdido ocho años sin avanzar lo que esta provincia necesitaba con urgencia".

En relación con el Hospital Materno Infantil de Huelva, el dirigente socialista ha recordado que se trata de una infraestructura "largamente demandada" por la provincia, con un proyecto hecho en 2018 por un Gobierno socialista y que "el PP desechó para darle una patada hacia adelante, cambiar el proyecto, incluso de ubicación, y utilizarlo durante toda la legislatura como herramienta de propaganda mientras daba 200 millones al hospital privado Virgen Bella".

Asimismo, respecto al Hospital de Alta Resolución de Lepe, Gaviño ha criticado que el Gobierno andaluz vuelva a anunciar su apertura "cuando esta infraestructura lleva años terminada sin prestar servicio a los vecinos de la Costa Occidental". "Durante años han tenido cerrado un hospital que era necesario y urgente para miles de ciudadanos de la comarca, mientras los profesionales sanitarios y los pacientes soportaban la saturación del sistema", ha criticado.

El portavoz socialista ha considerado, además, "inaceptable" que el consejero intente responsabilizar al Gobierno de España de los retrasos, toda vez que ha incidido en que "la sanidad es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y es el Gobierno de Moreno quien lleva siete años gestionándola".

"Después de ocho años de gestión del PP, la realidad de la sanidad en Huelva es clara: más listas de espera, más saturación en la atención primaria y más derivaciones a la sanidad privada", ha advertido.

Por todo ello, Enrique Gaviño ha reclamado al Gobierno andaluz "menos anuncios, menos primeras piedras y más soluciones reales para la sanidad pública onubense". "Huelva no necesita propaganda sanitaria; necesita médicos, inversiones y centros funcionando", ha apostillado.