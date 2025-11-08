El PSOE de Huelva afea el "abandono" del CEIP Fray Claudio de Trigueros y de la educación pública andaluza

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha aseverado en una interpelación en la Cámara autonómica a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, que el CEIP Fray Claudio de Trigueros es un "claro ejemplo del abandono de Juanma Moreno a la educación pública".

Según ha detallado la formación en una nota, el colegio sufre "aulas masificadas" con niños "hacinados en las clases" y una "falta total de atención al alumnado" con necesidades específicas de apoyo educaitivo (NEAE).

En esta línea, Gaviño ha matizado que "el centro ha hecho todo lo que podía, desdoblando el aula en las asignaturas troncales para conseguir mejorar la formación de esos niños", pero la Junta "no ha hecho absolutamente nada".

Asimismo, para el parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva, también en materia de educación "el PP demuestra su ideología", al "destrozar lo público y favorecer el negocio", y ha estimado que "la atacan para favorecer los privilegios".

Al hilo, Gaviño ha recriminado las "aulas masificadas mientras se cuida la ratio solo en la concertada" y las "promesas incumplidas de climatización, con solo un 20% de colegios dotados en Huelva en cinco años".

En concreto, también ha afeado el estado "inservible" de los equipos "sin sistemas de prevención de legionella", que deben costear los respectivos ayuntamientos y el incremento del 20% en los barracones escolares, "pese a prometer su eliminación".

El parlamentario onubense también ha criticado el "cierre de 2.400 aulas en Andalucía y el despido de casi 2.000 docentes", así como que existan "más plazas en la FP privada que en la pública y la proliferación de universidades privadas como hongos".

En relación, Gaviño ha insistido en que "el destrozo de la educación pública no es por falta de dinero", puesto que "la Junta ha recibido del Gobierno de España más dinero que nunca en la historia", y que la ministra María Jesús Montero "les ha ofrecido reducir la deuda de Andalucía en 19.000 millones para ahorrar intereses e invertirlo en políticas sociales como la mejorar educativa".

En concreto, ha valorado a la educación pública como "la mejor garantía de justicia y de progreso nuestra sociedad", y ha considerado que ese es el motivo por el que Juanma Moreno "la ha abandonado".

Finalmente, el parlamentario socialista ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno "es el más inhumano de la historia de Andalucía", puesto que, "igual que abandona a las mujeres con cáncer de mama, también abandona a los niños en las aulas".