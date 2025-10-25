El PSOE de Huelva aprueba resolución política que exige a PP "respuesta urgente" por cribado del cáncer de mama

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Comité Provincial del PSOE de Huelva, reunidos este sábado en Isla Cristina, han aprobado una resolución política en la que exigen al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al PP en el Gobierno andaluz "que diga toda la verdad y una respuesta urgente por la denigrante situación del cribado del cáncer de mama, que afecta a miles de mujeres en Andalucía y a mujeres con nombre y apellidos en Huelva".

En concreto, los socialistas reclaman, tanto al presidente andaluz como a su nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz "empatía, que dejen la soberbia, que dejen de culpar e insultar a las mujeres porque son víctimas de su nefasta gestión y que se han plantado, con todo su dolor, para denunciar este escándalo que hay que parar".

Así lo ha manifestado la secretaria general del PSOE, María Eugenia Limón, que ha reprochado que Moreno "huyera y se ausentara del pleno en el Parlamento andaluz para afrontar el tema más importante desde que está gobernando, porque estamos hablando de la salud y la vida de las personas".

"Hay indignación, preocupación y dolor, al que Moreno Bonilla ha respondido con su ausencia, porque sabe que es su proceder en la sanidad lo que está provocando esta dramática realidad", ha añadido.

Al igual que la parlamentaria onubense y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha subrayado "la gravedad en la que está inmersa la sanidad pública andaluza por las nefastas decisiones y recortes llevados a cabo por el presidente de la Junta quién ahora se dedica a buscar culpables y atacar a las mujeres en lugar de asumir responsabilidad y decir la verdad".

Por ello, ha dicho, "desde el PSOE, que representamos y somos la voz de miles de mujeres y hombres en esta tierra, no vamos a permanecer callados".

Con esta resolución aprobada por aclamación, el PSOE exige a la Junta de Andalucía que "informe inmediatamente a todas las mujeres que no han sido notificadas tras un cribado positivo, garantizando su atención prioritaria y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguimiento".

También los socialistas han reclamado "el refuerzo urgente de los equipos técnicos y humanos dedicados a la detección precoz del cáncer de mama, con especial atención a la contratación de radiólogos y personal de enfermería especializado en diagnósticos, de la que la provincia de Huela adolece. Y, como no, transparencia, porque lo que ha habido hasta ahora han sido mentiras para tapar esta negligencia política".

Limón ha aseverado que "el único culpable y responsable de esta situación es el Gobierno andaluz del PP, al mando de Moreno, con sus recortes, desmantelamiento y deterioro de la sanidad pública. Y estas son las consecuencias".

"El deterioro del programa de cribado de mama no es un fallo puntual, es el resultado directo de una política sanitaria basada en favorecer la privatización y el negocio con la salud de las personas", ha apostillado.

Limón ha incidido en que desde el PSOE de Huelva "hemos reafirmado en este Comité Provincial, nuestro apoyo firme a todas las mujeres afectadas y a sus familias, así como a las asociaciones de pacientes, colectivos feministas y profesionales sanitarios de esta provincia que han denunciado esta situación con valentía. Reconocemos su labor incansable en defensa de un sistema público de salud".

También, María Eugenia Limón ha advertido de que "este mismo modelo privatizador lo estamos viendo también en la educación y en la dependencia".

"En la Formación Profesional, muchas familias se están endeudando para que sus hijos e hijas puedan estudiar lo que les gusta. Y en la universidad, Moreno ha permitido la apertura de dos nuevas universidades privadas mientras deja sin recursos a la pública. El PSOE siempre apostará por lo público, por lo común y por lo que garantiza igualdad de oportunidades", ha agregado.

También en el Comité Provincial, compuesto por 218 miembros, se ha dado cuenta de las resoluciones salidas del 15 Congreso Provincial, celebrado el pasado 28 de marzo, donde se reafirmó el compromiso del PSOE de Huelva con la defensa de los derechos y el progreso de la provincia.

Por último, ha valorado "la cercanía y el esfuerzo" de los socialistas onubenses, "que seguimos estando donde están los problemas, al lado de la gente, dándoles voz, denunciando situaciones y buscando soluciones".