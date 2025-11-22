PSOE de Huelva celebra anteproyecto del Gobierno para mejorar educación pública frente "al abandono del PP en Andalucía"

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha valorado la aprobación en primera vuelta del anteproyecto de ley presentado por la ministra de Educación FP y Deporte, Pilar Alegría, "que busca mejorar la calidad del sistema educativo y devolver a los docentes el reconocimiento que merecen" y lo ha contrapuesto al "abandono del PP en Andalucía".

Así, en una nota, Montiel ha indicado que "entre las medidas más destacadas se encuentran la reducción de las ratios en las aulas --de 25 a 22 alumnos en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria--, así como la disminución de la carga lectiva de los profesores, que quedará en un máximo de 23 horas semanales en Primaria y 18 en Secundaria".

Además, ha dicho que se contempla "un avance fundamental en la atención a la diversidad a partir del curso 2026-2027, ya que los alumnos con necesidades educativas especiales computarán por dos en el reparto de estudiantes por aula, garantizando una mejor distribución y atención".

La socialista ha subrayado que "estas medidas contrastan con la política educativa del PP de Moreno Bonilla en Andalucía y, por ende, en la provincia de Huelva, donde se han cerrado 256 líneas de educación pública, 2.400 en Andalucía; con aulas masificadas mientras se cuida la ratio solo en la concertada".

También ha criticado las "promesas incumplidas de climatización, con solo un 20% de colegios dotados en Huelva en cinco años y equipos inservibles sin sistemas de prevención de legionella, que deben costear los ayuntamientos; el incremento del 20% en los barracones escolares, pese a prometer su eliminación; más plazas en la FP privada que en la pública y la proliferación de universidades privadas".

Por tanto, ha dicho que, "mientras Moreno Bonilla sigue debilitando el sistema y poniendo trabas a las familias y al alumnado, aumentando las dificultades en la educación pública andaluza en su apuesta por derivar recursos hacia la enseñanza privada y concertada, el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por reforzar la educación pública y cuidar a los que nos enseñan".

Para la secretaria de Educación del PSOE onubense, "la educación pública es la mejor herramienta de igualdad y progreso, así lo entendemos y creemos desde el Partido Socialista, de ahí el compromiso del Gobierno de España con los docentes y estudiantes, que es la mejor respuesta frente a los recortes y el abandono que sufren los centros públicos en nuestra tierra con el PP".