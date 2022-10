El PSOE de Huelva celebra la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática "con la que se hace justicia"

HUELVA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y secretaria de Ciudadanía y Derechos sociales del PSOE-A, Susana Rivas, ha celebrado la aprobación definitiva en el Senado de la nueva Ley de Memoria Democrática, "que enfila así su entrada en vigor, con la que se hace justicia y establece todas las garantías para que no pueda volver a repetirse en el futuro, lo que supone un nuevo avance en materia de memoria histórica", ha señalado.

"Esta nueva ley condena la dictadura y el golpe de Estado de 1936; y declara ilegales las sentencias emitidas de forma injusta. Además, se sitúa al lado de las víctimas de la guerra y la represión franquista; reivindica la Transición Democrática, la Ley de Amnistía de 1977 y la Constitución española como pilar fundamental de nuestro sistema democrático", ha subrayado la parlamentaria onubense.

Susana Rivas ha destacado también que es una ley feminista, porque "reconoce el papel de las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades, en su lucha por la igualdad", al tiempo que establece la retirada de los vestigios franquistas y extinción de las fundaciones que hagan apología del franquismo, "al tiempo que establece un régimen sancionador para que se cumpla la ley".

"Pero lo más importante, es que se fundamenta en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, que no son otros que la verdad, la justicia, reparación y deber de memoria y, por supuesto, esta ley establece todas las garantías de no repetición. Es una ley de concordia y unidad ante un pasado que hacemos presente para que no pueda volver a repetirse en el futuro", ha apuntado.

Por ello, considera que la sociedad española está "de enhorabuena" porque, "por fin, muchas familias del país y de la provincia van a haber cumplido su deseo de recuperar los restos de sus antepasados y de que se haga justicia, devolviéndoles la dignidad y el respeto que les fue arrebatado por el solo hecho de defender sus derechos y libertades", ha concluido Susana Rivas.