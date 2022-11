El PSOE de Huelva critica la "ausencia" de partidas en los presupuestos de la Junta para la contratación de personal

GALAROZA (HUELVA), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha mostrado este miércoles en Galaroza (Huelva) su indignación por "la ausencia" de una partida en los presupuestos de la Junta para 2023 destinada a la contratación de profesionales sanitarios para que haya personal suficiente en los centros de salud y "se puedan dar unos servicios dignos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en esta línea, ha subrayado que "la política de Juanma Moreno sigue la estela de Ayuso y nos aboca a lo que estamos viendo en Madrid".

Al hilo de ello, Rivas ha señalado que desde la Cámara autonómica el Partido Socialista "quiere poner freno al desmantelamiento que está haciendo el Gobierno de la derecha a la sanidad pública, concretamente, en la Atención Primaria", y que "se acentúa gravemente en el medio rural, donde las listas de espera se alargan, hay centros que permanecen cerrados y otros centros que no están dotados de los recursos necesarios", toda vez que ha añadido "el despido de 12.000 sanitarios el próximo mes de diciembre".

En cuanto a los presupuestos, Susana Rivas ha reprochado al Gobierno de Juanma Moreno que no incluya partidas ni para los chares de la Sierra y el Condado ni para Lepe, "este último acabado y que le ha quitado equipamiento para llevarlo al Hospital Militar en Sevilla, un hospital que tiene 17 quirófanos que no funciona".

"Tampoco incluye inversión para el centro de salud de Almonte, de El Rocío, de Matalascañas, ni el de Minas de Riotinto. Con lo que se demuestra que la sanidad pública la están desmantelando poco a poco", ha añadido.

Por ello, la parlamentaria ha asegurado que "el PSOE de Andalucía, como ya ha anunciado Juan Espadas, va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos" porque "consideramos que se está atravesando una línea roja y no vamos a permitir que sea la línea de desmantelamiento de la sanidad pública".

CONSULTORIO GALAROZA

Así se ha manifestado, junto a la secretaria de Política Municipal del PSOE provincial, Maite Rodríguez, a las puertas del consultorio médico de Galaroza, recién inaugurado y que "no dispone de suministro eléctrico", sino que se utiliza un generador y "el ascensor no funciona, sin tener en cuenta que las consultas se encuentran en la primera planta".

"Había una gran reivindicación para que se abriera el centro de salud porque la gente realmente lo estaba pasando mal, sobre todo la población más mayor, y que ha estado cerrado desde la pandemia. Y la semana pasada la consejera de Salud lo inaugure y nos encontremos en pleno siglo XXI con lo más inaudito del mundo, que tenga que hacer uso de un generador y que al día siguiente se cierra porque todavía no se le ha dotado de los servicios necesarios", ha lamentado.

Por último, Rivas ha remarcado que "desde el PSOE no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir reivindicando, de seguir peleando por una sanidad pública".

"No vamos a permitir que se juegue con lo más importante para las familias que es precisamente la salud. Todos sabemos que cuando un problema de salud entra en una casa y ese problema es grave la situación se complica bastante si no tenemos sanidad pública y no vamos a permitir que se le recorten derechos constitucionales a la ciudadanía", ha concluido.