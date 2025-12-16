El PSOE de Huelva critica el "cierre" por las tardes de "seis centros de salud" en la capital durante las Navidades

El secretario general del PSOE de Huelva capital y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, junto al portavoz en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

EL PSOE de Huelva ha denunciado "el inminente cierre de seis de los siete centros de salud de Huelva capital durante las tardes de la Navidad". A las puertas del centro de salud de Isla Chica, el secretario general del PSOE de Huelva capital y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, junto al portavoz en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo, han calificado esta decisión como "muy grave, injusta e inaceptable para una ciudad de más de 143.000 habitantes".

Gaviño ha lamentado que "esta Navidad estaremos sin sanidad, pues desde el próximo lunes 22 de diciembre a partir de las tres de la tarde, solo permanecerá abierto el centro de salud de Isla Chica hasta las ocho, y desde ese momento, toda la atención sanitaria nocturna se atenderá en las urgencias del antiguo hospital Manuel Lois", ha indicado en una nota.

"Esta situación supone dejar a toda la ciudad con un único punto de atención durante las tardes en una época especialmente sensible, marcada por el aumento de la gripe, los virus respiratorios y las complicaciones en personas mayores, menores y pacientes crónicos", ha añadido.

El dirigente socialista ha criticado que la Junta de Andalucía "vuelva a aplicar por séptimo año esta medida en Navidad, igual que ya ocurrió en verano", y ha subrayado que el cierre "no responde a ninguna reorganización asistencial, sino a la falta de sustituciones del personal sanitario". En este sentido, ha afirmado que "no se están cubriendo bajas ni vacaciones y que, ante la falta de profesionales, la única salida que adopta el Gobierno andaluz es cerrar centros de salud".

Gaviño ha advertido de que "las consecuencias de esta decisión ya se conocen" porque son "desplazamientos obligados de vecinos de todos los barrios hasta Isla Chica, saturación de las urgencias del antiguo Manuel Lois y colapso de las urgencias hospitalarias en el Juan Ramón Jiménez, además de una mayor presión sobre unos profesionales sanitarios que trabajan al límite". Todo ello, ha dicho, "mientras el Gobierno andaluz presume de inversión y de contrataciones que no se ven ni en los centros ni en la atención a los pacientes".

Asimismo, ha denunciado que estos recortes "forman parte de una estrategia deliberada del Partido Popular para debilitar la sanidad pública y empujar a la ciudadanía hacia la sanidad privada" y ha señalado que, "como prueba de ello, según el último Barómetro Sanitario, los seguros privados en Andalucía han crecido un 160% desde que gobierna Juanma Moreno, pasando de un 10% de la población a cerca del 27%".

También ha destacado "el aumento del uso de la sanidad privada en Atención Primaria --del 10% en 2018 al 30% en 2024--, en Atención Especializada --el 22,6% al 43,8%--, en ingresos hospitalarios --del 5% al 34,1%-- y en urgencias --del 8,9% al 22,8%--", lo que, a su juicio, "demuestra que el deterioro de la sanidad pública no es una percepción, sino una realidad medible".

Gaviño ha advertido de que el PSOE "no va a consentir los recortes en la sanidad pública" y va a "levantar siempre la voz frente a las decisiones de Moreno y frente a la actitud indolente de Pilar Miranda", a la que ha acusado de "comportarse más como militante del Partido Popular que como alcaldesa de Huelva, aplaudiendo una gestión sanitaria que está perjudicando directamente a los ciudadanos y ciudadanas de la capital".

MOCIÓN DEL PSOE

En este contexto, el portavoz municipal socialista, Francisco Baluffo, ha anunciado que el PSOE presentará una moción en el próximo pleno municipal del lunes 22 de diciembre, para "exigir que los seis centros de salud cerrados por las tardes reabran durante la Navidad, que se refuerce el personal sanitario para cubrir vacaciones y bajas, y que se ponga en marcha el Plan de Alta Frecuentación que garantice una atención adecuada durante el pico de gripe y enfermedades respiratorias".

Así, el dirigente del PSOE ha acusado a la alcaldesa de Huelva de "mantener una actitud de silencio cómplice ante estos cierres y de anteponer la defensa de su partido a la defensa de los intereses de la ciudad" y ha afirmado que, "durante los dos años y medio de mandato de la alcaldesa, el Ayuntamiento no ha alzado la voz frente a los recortes sanitarios impuestos por la Junta de Andalucía, pese a que afectan directamente a miles de onubenses".

Baluffo ha afirmado que Pilar Miranda "ha convertido al Ayuntamiento de Huelva en una sede más del Partido Popular, actuando como correa de transmisión de las decisiones de Moreno y renunciando a ejercer la defensa institucional de los intereses de la ciudad". Además, ha denunciado que, "ante el cierre de seis centros de salud en Navidad, el equipo de Gobierno del PP no ha elevado ninguna protesta ni ha exigido soluciones a la Junta de Andalucía, evidenciando que la alcaldesa antepone la obediencia a su partido a la salud y al bienestar de los onubenses".

El portavoz socialista ha añadido que la moción también reclamará "responsabilidades políticas" ante una situación que ha calificado de "insostenible", y ha señalado directamente al presidente de la Junta de Andalucía como "máximo responsable" de una política sanitaria que, a su juicio, "está promoviendo una privatización progresiva de la sanidad pública", por lo que el PSOE volverá a exigir su dimisión como presidente de la Junta "por su nefasta gestión sanitaria".

Tanto Gaviño como Baluffo han coincidido en que el PSOE "no va a permanecer callado ante estos recortes" y "seguirá defendiendo una sanidad pública fuerte, accesible y de calidad para todos los onubenses, también durante la Navidad", frente a un modelo que consideran "injusto y profundamente desigual".