El PSOE de Huelva critica la "excesiva politización" del proyecto CEUS y apela a "la unión" para hacerlo real

HUELVA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE de Huelva y alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha criticado este miércoles la "excesiva politización" del proyecto CEUS, señalando que "el peor compañero de viaje que ha tenido es la política propagandística y del paripé y el teatro mediático en torno a lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo".

En este sentido, en rueda de prensa, Cuéllar ha indicado que la "nueva política" tiene que tener "su espacio de autocrítica" y, en ese análisis de autocrítica, "proponer desarrollos de trabajo conjuntos y futuros", incidiendo en que las fuerzas políticas "no pueden estar golpeándose unas con otras con un proyecto de interés general como es el CEUS", algo que, a su juicio, "desacredita al político y a la vida política y deja sin autoridad a todos los representantes de esta provincia", por lo que ha llamado a la unión de todos los partidos.

Además, el socialista ha apuntado que la sociedad onubense "no se merece que se haya jugado con sus ilusiones, sus inquietudes y su desarrollo y progreso tecnológico" ni que "desde Sevilla y desde Madrid se hayan generado expectativas que han destrozado completamente en menos de un día", tachando de "juego y paripé", por parte del INTA en Madrid y de la Junta de Andalucía, la firma del protocolo para el desarrollo del CEUS el pasado día 16.

En este contexto, ha tildado de "fraude político" lo que ocurre con el proyecto CEUS y ha pedido "más altura política y ambición", recordando que el proyecto se inició con un acuerdo entre la Junta y el INTA en el año 2011 y que han pasado nueve años, de los cuales siete ha gobernado el PP en España y en esos años "no se ha visto ningún avance" y que por parte de la Junta el avance "tampoco". "En esos años hemos visto como el INTA culpaba a la Junta y la Junta al INTA", ha señalado.

De este modo, ha subrayado que hoy día se han cambiado los roles que jugaban cada una de las fuerzas, gobernando en Andalucía el PP y el PSOE en el Gobierno y "no hemos avanzado nada, sigue exactamente igual", por lo que cree que es "base suficiente, junto al acuerdo protocolario que se firmó, para demostrar que la falta de voluntad que ha habido desde Sevilla y desde Madrid se ha materializado y que si sigue a este ritmo seguirá siendo la misma".

Ahí, ha destacado que "por más que queramos golpearnos en la cabeza con el asunto CEUS unos a otros la sociedad no va a perdonar ni al Gobierno central, a través del INTA, ni a la Junta si esto no se toma en serio de una vez por todas".

En este punto, ha reseñado que la provincia "no solo ha puesto en juego el desarrollo tecnológico sino su dignidad y su autoridad como provincia para defender sus proyectos en Sevilla y en Madrid".

Cuéllar considera asimismo que este debate ha quedado "zanjado de una forma clara y concisa" y ha recalcado que la decepción de los empresarios, del Ayuntamiento de Moguer y de los sindicatos "se ha manifestado desde el momento en el que se firmó el acuerdo en el que el mismo director general del INTA en Madrid manifestó en El Arenosillo que no iban a presentar la comunicación de inicio de ejecución de obras del proyecto CEUS y que la DIA --Declaración de Impacto Ambiental-- no era un elemento esencial".

Además, ha apuntado que el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, "tuvo el atrevimiento, no solo de decir que la DIA no era importante, sino que se podía llevar a cabo una nueva en nueve meses y que, además, la nueva DIA sería mejorada, dando por hecho que tampoco la Junta va a aportar ni a poner en marcha un proyecto del calado que se merece nuestra provincia".

En este contexto, ha señalado que es "significativo" que uno de los socios del PP en la Junta como es Vox "haya exigido al Gobierno andaluz que haya financiación exhaustiva y presupuestariamente habilitada para la ejecución del proyecto" y lo exige, a su parecer, "porque es la única forma de manifestar la voluntad de que este proyecto será una realidad, y después de que la Xunta de Galicia habilitara 166 millones de euros para un proyecto de desarrollo de nuevas tecnologías en su comunidad".

En este punto, ha destacado que en la comunidad gallega gobierna el PP y el PSOE en el Ejecutivo central "y sin embargo ahí firman el acuerdo y desarrollan el proyecto", lo que "hace que quede palpablemente demostrado el poco interés del INTA Madrid y de la Junta por desarrollar el proyecto que se firmó en 2011 y la poca voluntad que han puesto encima de la mesa para llevarlo a cabo".

A este respecto, Cuéllar ha manifestado que la autoridad política "no se demuestra en debates banales y estériles" ni en "disputas de culpabilidad" sino que hay que ser "autocríticos" ya que "si no hay autocrítica no avanzaremos" y que "hay que ser conscientes de que la mayor crítica que se puede hacer es que las fuerzas políticas de la provincia no se han unido ni han estado en ningún momento consensuando posturas frente a la connivencia del INTA y Sevilla para paralizar este proyecto". "No hemos sido capaces de llevar una propuesta conjunta".

PASOS DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER

De otro lado, Cuéllar ha recordado que desde el Ayuntamiento de Moguer llevan cuatro iniciativas como son que el INTA presentara el proyecto para el inicio de las obras, que la Junta de Andalucía habilitara consignación específica para el desarrollo del proyecto, que se descatalogaran los terrenos donde iba ubicado el proyecto y en cuarto lugar que se firmara el acuerdo de venta de los terrenos, con "la absoluta autoridad, transparencia y lealtad a lo que se había pactado en 2011". Todo esto, "para poder comenzarlo".

Así, el alcalde de Moguer ha apuntado que tras comunicar a la Junta y al INTA que deberían iniciar de forma "inmediata" la comunicación del cumplimiento de la DÍA con el Ministerio de Transición Ecológica, el pasado día 16 se le transmitió al Ayuntamiento que "ni iban a comunicarle nada al Ministerio de Transición Ecológica desde el INTA y que la Junta no habilitaría un centro para la puesta en marcha del proyecto CEUS" por lo que considera que "tira por tierra el trabajo de nueve años de muchas de técnicos de la Junta y de El Arenosillo".

Por último, Cuéllar ha indicado que el Consistorio moguereño propondrá un acuerdo consensuado en el que participen todas las fuerzas políticas, la UHU, los empresarios de la provincia y los sindicatos y que se constituya una comisión de seguimiento, participación y fiscalización "no solo del paripé que se ha firmado" sino de una propuesta conjunta que se elevará a la Junta y al Gobierno y que "Huelva recupere su autoridad" ya que "no han sido capaces los representantes de los partidos de presionar lo suficiente en Sevilla ni en Madrid".

En este sentido, ha sentenciado que "como no seamos una voz autorizada, no vamos a seguir adelante" por lo que ha apelado a una participación colectiva "de todas las fuerzas políticas y a lo que la ciudadanía demanda, que es cubrir el interés público y general".