El PSOE de Huelva critica que el pacto PP-Vox "elimina de un plumazo el término violencia machista"

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Macarena Robles. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Macarena Robles ha criticado, a las puertas del Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), "el pacto del retroceso entre el PP, con Juanma Moreno, y Vox, que elimina de un plumazo el término violencia machista".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Macarena Robles ha incidido, además, en que "no solo elimina un término", sino que "desmantela las políticas de igualdad y niega la existencia de la violencia machista, una lacra insoportable en la sociedad".

De hecho, Macarena Robles ha enfatizado que "los números son escalofriantes", ya que en este año 2026 son "ya ocho las mujeres que han fallecido a manos de personas que no respetan sus derechos ni la igualdad", subrayando que Andalucía es actualmente la comunidad autónoma con "mayor número de casos de violencia machista en todo el país".

Ante esta situación, la parlamentaria andaluza ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que dijera hasta la saciedad, antes de entrar en la nueva legislatura, que no iba a realizar ningún pacto con Vox, un partido que reniega de la violencia de género". "Sin embargo, hoy vemos cómo ha acabado con estas políticas de igualdad al no incluirlas en ese pacto de sesenta páginas que ha firmado con la extrema derecha".

"No estamos hablando solo de un término, estamos hablando de mujeres reales que necesitan protección, prevención y atención. Y eso solo se garantiza a través de las políticas públicas de igualdad que se han construido durante años", ha agregado.

Macarena Robles ha alertado de la "situación preocupante" que genera este pacto PP-Vox para mujeres, entidades y asociaciones, resaltando que la violencia de género "no solo destruye la vida de las mujeres", sino que "deja tras de sí a niños y niñas huérfanos que quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad". "Cada paso atrás en estas políticas nos hace retroceder a todos como sociedad en derechos y en igualdad".

Frente a ello, ha reafirmado el compromiso del PSOE con las políticas de igualdad y con la lucha contra la violencia machista. "Seguiremos defendiendo una política basada en la prevención, la protección y la atención integral de las víctimas".

Por eso, ha exigido al PP de Moreno que "hable alto y claro, y que no se esconda". "Si ha renegado de la violencia machista en un pacto de sesenta páginas, es porque Andalucía va a sufrir un retroceso en los próximos cuatro años, y no lo vamos a permitir".