El PSOE de Huelva critica que las viviendas de Pérez Cubillas son "el mayor monumento a la incompetencia de Miranda"

Vivienda de Pérez Cubillas en Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción para el Pleno del próximo 28 de julio con el objetivo de exigir al equipo de Gobierno la "reanudación inmediata" de las obras de rehabilitación de las siete viviendas municipales de Pérez Cubillas, paralizadas desde julio de 2023, así como la aprobación urgente del proyecto definitivo, la licitación de las obras, la publicación de un calendario con plazos concretos y la adopción de medidas inmediatas de limpieza, desratización y mantenimiento de los inmuebles mientras se ejecuta la actuación.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, María Teresa Flores, ha aseverado que estas viviendas "se han convertido en el mayor monumento a la incompetencia del Gobierno de Pilar Miranda" y ha asegurado que "tres años después de la paralización de las obras, este Ayuntamiento sigue sin ser capaz de ofrecer una solución ni a las familias afectadas ni al barrio".

La socialista ha afirmado que Pérez Cubillas "representa la absoluta incapacidad y el fracaso de la gestión del Partido Popular". "Donde debería haber viviendas rehabilitadas hay basura, ratas, insectos y un barrio entero esperando una respuesta que nunca llega. Ese es el verdadero balance de la gestión de Pilar Miranda".

Estas obras fueron adjudicadas en febrero de 2023 con una inversión superior a los 473.000 euros para rehabilitar siete viviendas municipales, pero quedaron paralizadas el 28 de julio de ese mismo año, ya bajo el mandato del actual equipo de Gobierno.

"Han pasado tres años de excusas, anuncios y promesas incumplidas, mientras el deterioro de los inmuebles no ha dejado de empeorar hasta convertirse en un auténtico vertedero en estado ruinoso", ha señalado Flores.

Asimismo, ha criticado que el propio expediente municipal contemplara la posibilidad de tramitar de forma paralela una nueva licitación, incluso mediante el procedimiento de urgencia, para evitar retrasos, una opción que "finalmente nunca fue utilizada por el Ayuntamiento". También ha recordado que, cinco meses después de que el Gobierno municipal anunciara en el Pleno de febrero que estaba elaborando un nuevo proyecto, "la realidad sigue siendo exactamente la misma: las viviendas permanecen abandonadas y sin fecha para retomar las obras".

"Es indignante que la alcaldesa dedique entrevistas a anunciar un plan de 7.000 viviendas para la próxima década mientras ni siquiera es capaz de conservar y rehabilitar siete. Pilar Miranda lleva tres años riéndose de los onubenses y pensando que nos puede engañar a base de millones en propaganda y titulares en medios de comunicación. Es muy fácil vender titulares hablando de miles de viviendas, de promociones futuras o de grandes planes urbanísticos. Lo difícil, y lo que Pilar Miranda no hace, es gestionar", ha enfatizado.

Al respecto, la socialista ha indicado que la alcaldesa "ni siquiera ha sido capaz de terminar la rehabilitación de siete viviendas municipales que ya estaban en marcha". "Antes de seguir vendiendo humo, debería explicar por qué mantiene abandonadas las viviendas municipales", ha subrayado.

Por otro lado, Flores ha insistido en que "la política de vivienda no se hace con entrevistas ni con propaganda, se hace gestionando". "Y mientras Pilar Miranda continúa instalada en el anuncio permanente, Huelva sigue paralizada por su falta de gestión y las familias continúan esperando soluciones".