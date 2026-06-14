PSOE de Huelva destaca apuesta del Ejecutivo por el campo onubense con 9,5 millones para modernizar maquinaria agraria

Archivo - La diputada nacional del PSOE por Huelva, María Luisa Faneca. - PSOE HUELVA - Archivo

HUELVA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE por Huelva, María Luisa Faneca, ha valorado la nueva convocatoria del Plan Renove de Maquinaria Agraria 2026 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dotada con 9,55 millones de euros, y ha asegurado que se trata de "una nueva muestra del compromiso inequívoco del Gobierno de España con uno de los sectores estratégicos de nuestra provincia, como es la agricultura".

Faneca ha señalado que esta iniciativa supone "una oportunidad extraordinaria para el campo onubense", puesto que permitirá a agricultores y ganaderos "renovar sus equipos, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la rentabilidad de sus explotaciones en un contexto marcado por el aumento de los costes de producción y la necesidad de seguir avanzando en sostenibilidad y eficiencia".

En esta línea, para Faneca "la agricultura es uno de los motores económicos de Huelva, genera miles de empleos y fija población en nuestros municipios", motivo por el que considera "tan importante que el Gobierno de España siga impulsando medidas concretas que ayuden al sector a ser más competitivo y afrontar con garantías los retos del presente y del futuro".

Al hilo, la diputada socialista ha destacado especialmente que, por primera vez, la convocatoria incorpora los robots agrícolas como maquinaria subvencionable, una medida que considera "un salto de calidad para seguir situando a nuestra agricultura a la vanguardia de la innovación".

En este sentido, ha afirmado que "Huelva es una potencia agroalimentaria reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras y necesita seguir contando con herramientas que permitan mejorar la productividad, optimizar recursos y reforzar su liderazgo".

Además, Faneca ha explicado que el plan contempla tres líneas de ayudas, 1,55 millones de euros para equipos de agricultura de precisión; tres millones para sembradoras de siembra directa; y cinco millones para la renovación de tractores y otra maquinaria agrícola. "Son recursos que se traducen en oportunidades reales para nuestros agricultores, que podrán trabajar con equipos más seguros, más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que estas ayudas tendrán un impacto positivo no solo en las explotaciones agrarias, sino también en la economía provincial. "Cada inversión en modernización agraria supone más actividad económica, más empleo y más capacidad para que nuestras empresas sigan siendo competitivas en los mercados nacionales e internacionales".

La diputada ha contrapuesto este esfuerzo del Gobierno de España con la "falta de apoyo de otras administraciones al sector" y ha insistido en que "frente a quienes recortan o abandonan al mundo rural, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue demostrando con hechos que cree en el potencial de nuestros agricultores y ganaderos y que apuesta por el desarrollo de provincias como Huelva".

Por último, Faneca ha animado a los profesionales del sector a acogerse a estas ayudas, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto entre el 6 de julio y el 15 de septiembre. "Estamos ante una herramienta útil, ambiciosa y necesaria para seguir fortaleciendo el campo onubense y garantizar que Huelva continúe siendo un referente agrícola y agroalimentario en España y en Europa".