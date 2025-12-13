PSOE Huelva destaca que el Gobierno inicia el pago de las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, María Luisa Faneca. - PSOE HUELVA

HUELVA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, María Luisa Faneca, ha subrayado el compromiso del Gobierno con los agricultores y ganaderos afectados por los incendios mediante las subvenciones "extraordinarias" que, desde el 3 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comenzado a abonar al sector perjudicado por los grandes incendios forestales de este verano.

En este contexto, Faneca ha destacado que "los beneficiarios están recibiendo un mensaje en su teléfono móvil notificando el ingreso de la ayuda en su cuenta bancaria, garantizando así un procedimiento ágil y transparente".

La diputada onubense ha subrayado que "estas ayudas extraordinarias son un compromiso cumplido del Gobierno de España con el sector agrario y ganadero, que ha sufrido de manera directa las consecuencias de los incendios". Así, ha señalado que "se trata de un respaldo económico que llega antes de fin de año y que permitirá a miles de familias rurales afrontar sus pérdidas y seguir adelante con su actividad".

Esta subvención cuenta con dos líneas de apoyo, "una de compensación por pérdida de renta en explotaciones agrarias afectadas, con un importe total de 21,5 millones de euros; y, otra, de apoyo adicional al coste del seguro agrario, elevando la subvención hasta el 70 % del coste de la póliza, con un importe de 6,3 millones de euros".

Faneca ha indicado, además, que "los jóvenes agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad en 2025 y presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros, reforzando así el relevo generacional en el campo y el futuro del medio rural"

La diputada socialista ha subrayado que "el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cumple así con el compromiso adquirido por el ministro Luis Planas, garantizando que los afectadaos reciban estas subvenciones antes de finalizar el año".

Por último, Faneca ha enfatizado que "el Gobierno de España demuestra con hechos su apoyo al sector agrario y ganadero, asegurando que nadie quede atrás tras una catástrofe como los incendios forestales."