PSOE de Huelva destaca la inversión de 500 millones del Gobierno de España para mejorar la atención a personas con ELA

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha destacado de forma "muy positiva" la decisión del Gobierno de España de aprobar una inversión de 500 millones de euros destinada a reforzar la atención a las personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades raras o neurodegenerativas, así como la creación de una nueva categoría de dependencia extrema con atención las 24 horas del día.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, Faneca ha señalado que esta medida "responde a una demanda histórica de las familias y asociaciones de pacientes y refuerza el compromiso del Gobierno progresista con quienes más apoyo necesitan y con un modelo de bienestar que pone a las personas en el centro, frente al modelo y a los recortes de los gobiernos de derechas".

La diputada onubense ha explicado que el nuevo grado de dependencia, denominado 'tres plus', permitirá que las personas en situaciones más complejas reciban una atención integral y continuada, con prestaciones que podrán alcanzar los 10.000 euros mensuales, "una ayuda real que marcará la diferencia en la vida de muchas familias".

María Luisa Faneca ha reseñado que en la provincia de Huelva hay más de 45 personas afectadas enfermas de ELA, una cifra que supera las 800 en Andalucía y que se eleva a más de 4.000 en España.

La socialista ha incidido, además, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha recuperado el nivel de financiación del sistema de Dependencia que se perdió durante los gobiernos del PP, que recortaron más de 5.400 millones de euros entre 2012 y 2018".

Faneca ha afirmado, por último, que "con medidas como esta, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra que su prioridad es garantizar la dignidad y los derechos de las personas, reforzando un Estado del Bienestar sólido y justo", remarcando que "gobernar es cuidar".