El PSOE de Huelva destaca inversión del Gobierno para reparar infraestructuras dañadas por borrascas en Puebla de Guzmán

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva y alcalde Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán. - PSOE DE HUELVA

PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva y alcalde Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha destacado los más de 6,2 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado al municipio para reparar infraestructuras dañadas por las borrascas que afectó a Andalucía y a nuestra provincia entre noviembre y febrero.

"Estamos hablando de un montante, nada desdeñable, que nos permitirá financiar al cien por cien todas las actuaciones de reconstrucción y reparación de nuestras infraestructuras municipales, gracias al trabajo intenso realizado por el Gobierno central, para responder a las necesidades de los ayuntamientos y poner a disposición de los mismos un mecanismo extraordinario para que podamos reparar los daños ocasionados", ha explicado, según una nota de prensa emitida por la formación.

Al hilo, el secretario de Política Municipal del PSOE onubense ha indicado que son unas ayudas "que nos permitirán arreglar caminos, instalaciones, edificios y equipamientos públicos, reforzando la mejora de servicios e infraestructuras de uso público que incidirán en un valor añadido en el embellecimiento y ornato del casco urbano, así como en el aumento de empleabilidad de profesionales y de empresas locales". Asimismo, Beltrán ha hecho hincapié en que estas inversiones serán "clave" para la prevención de futuras inundaciones en el municipio.

Además, ha valorado el hecho de que la contratación de todas estas obras va a ser competencia de los propios ayuntamientos, "lo que significa una mayor cercanía e inmediatez, ya que podemos afrontar estas actuaciones contando con el tejido económico y empresarial de aquellas empresas más ligadas a nuestro territorio".

Para Antonio Beltrán, "esto es un ejemplo más de la gestión clara y responsable del Gobierno de España con los municipios y con las políticas útiles para mejorar estos daños sobrevenidos en los pueblos como consecuencia de los fuertes temporales". Y ha incidido en el "carácter histórico y de compromiso municipalista por el anticipo de un dinero de forma inmediata para que no se resientan las tesorerías de los ayuntamientos".

Del mismo modo, el socialista ha asegurado que estas ayudas servirán para impulsar infraestructuras históricas de "difícil encaje" por el importe que tiene, "ya que hay inversiones que sería muy difícil que los consistorios, por otra vía, pudiéramos llevar a cabo o ejecutar, si no fuera por este apoyo extraordinario del Gobierno de España".