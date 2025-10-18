PSOE de Huelva dice que la Cámara de Cuentas "certifica el fracaso de Moreno en políticas de empleo para igualdad"

La secretaria de Empleo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Modesta Romero, en una imagen de archivo. - PSOE HUELVA

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Modesta Romero, ha criticado que las políticas de empleo del Gobierno de Juanma Moreno "no solo no corrigen la desigualdad que sufren las mujeres andaluzas en el mercado laboral, sino que la perpetúan".

Así lo ha puesto de manifiesto, en una nota, tras conocerse el informe de la Cámara de Cuentas sobre 'Fiscalización de las medidas de promoción de la igualdad en las políticas activas de empleo', durante el periodo 2019-2023, que dice que estas políticas "están beneficiando más a los hombres que a las mujeres, cuando debería ser justo lo contrario, lo que certifica el fracaso de Moreno Bonilla en las políticas de empleo y no sirven para solucionar la discriminación de la mujer en el mercado laboral".

Romero ha subrayado que, "según los últimos datos de paro registrado correspondientes al mes de septiembre, el 62% del desempleo en Andalucía lo sufren las mujeres. A pesar de haberse destinado 671 millones de euros en programas que decían promover la igualdad y 23 millones más e medidas específicas, se han hecho sin estrategias, sin coordinación y evaluación".

"Sin evaluación no hay igualdad", ha enfatizado la socialista, quien ha criticado que "hay ayudas anunciadas que ni siquiera se convocan y algunas subvenciones, como las relativas a la conciliación, están tan mal diseñadas que solamente llegan a quedarse plasmadas en el BOJA, y no llegan a las familias que más lo necesitan".

Por ello, la secretaria de Empleo de la Ejecutiva provincial onubense ha exigido al Gobierno de Moreno "una revisión de todas las convocatorias para garantizar que mejora la situación de las mujeres en el ámbito del trabajo y que cumpla con lo que le exige la ley, porque sin igualdad en el trabajo no hay empleo digno para las mujeres".