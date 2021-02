El PSOE de Huelva exige a la Junta "celeridad" en la vacunación de auxiliares de ayuda a domicilio

HUELVA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha exigido a la Junta de Andalucía "la mayor celeridad" posible en el proceso de vacunación de las personas auxiliares de ayuda a domicilio "que ya llega tarde y mal".

Así se ha pronunciado la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez, quien ha remarcado que "el tiempo corre en contra ante esta tercera ola tan virulenta y el Gobierno andaluz tarda en reaccionar".

A su juicio, "el Gobierno de Moreno debe proceder ya a vacunar a este colectivo que atiende en la provincia a más de 8.000 dependientes en sus hogares y, por tanto, población de riesgo".

La parlamentaria onubense ha recordado que ya el pasado mes de diciembre, desde el PSOE de Andalucía se exigió por carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que incorporase en el plan de vacunación, que se inició el pasado 27 de diciembre, a las personas de ayuda a domicilio dentro del grupo prioritario de residencias y sanitarios, como el propio sector ha reivindicado. "Estamos ya entrados en febrero, ¿a qué está esperando para que no estén ya vacunadas?", ha dicho.

María Márquez ha incidido en el riesgo y en la complicada situación que atraviesa el colectivo de auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, que tiene contacto directo diario con personas mayores y dependientes, "que están totalmente desamparados por la Junta en todos los sentidos y que han reivindicado la necesidad de ser vacunados para garantizar así que puedan seguir ofreciendo con la mayor seguridad posible sus servicios, totalmente indispensables para miles de onubenses en su día a día".

"Precisamente trabajando con grandes dependientes que estaban priorizados en la orden del Ministerio, de cara a la vacunación, y que no hemos tenido una respuesta prioritaria y eficaz por parte de la Junta de Andalucía", ha espetado.

"Lamentablemente, las auxiliares de ayuda a domicilio no han sido una prioridad para el Gobierno de Moreno, no lo fueron con las pruebas PCR, tampoco con las EPis, y no lo están siendo con las vacunas", ha remarcado.

"Siempre las han dejado para las últimas, no piensan en este colectivo, la mayoría mujeres, que acuden a su puesto de trabajo sin vacuna, mientras que otro personal con un contacto similar si se encuentran protegidos por el hecho de desempeñar su trabajo en otros ámbitos como puede ser una residencia de mayores, por ejemplo", ha concluido.

Por ello, la parlamentaria onubense ha exigido a la Junta a que "proceda de manera inmediata a su vacunación, ya que acuden a una media de cuatro o cinco domicilios diarios, por lo que pueden ser un vehículo de transmisión de Covid-19 entre personas que, además, son especialmente vulnerables, lo que motiva que sea más imperativa y rápida que nunca su vacunación", ha concluido.