PSOE de Huelva pide el apoyo a su enmienda a los presupuestos de la Junta para paliar las pérdidas de los viticultores

VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El senador por el PSOE onubense Amaro Huelva ha pedido el apoyo del PP a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a los presupuestos de la Junta de Andalucía para paliar las graves pérdidas sufridas por los viticultores de la provincia a causa del mildiu. Lo ha hecho en Villalba del Alcor, frente a la Cooperativa del Campo Santa Águeda, junto a otros representantes socialistas.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Amaro Huelva ha incidido en que se quiere posicionar al Partido Socialista "justo al lado de los agricultores y agricultoras de la provincia y, en este caso, al lado de los viticultores que llevan en este año una campaña malísima por la problemática que han tenido con esta enfermedad".

En este sentido, el senador socialista ha destacado que la viticultura en el Condado de Huelva forma parte de la cultura, la economía y la identidad de la provincia. "Por eso tenemos y queremos estar al lado de ellos, ya que si cae la uva no solo cae la cosecha, sino también las bodegas, el vino, la economía y, en definitiva, nuestra idiosincrasia", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que la respuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya sido "poner encima de la mesa 300 euros por viticultor". "Esa cantidad no da ni para mover un terrón de un lado a otro. No es ni una décima parte de lo que han perdido", ha afirmado.

Por eso, Amaro Huelva ha insistido en "que sea consecuente", ya que "solo reclamamos que se destine una partida suficiente que hay que poner urgentemente en los presupuestos andaluces, porque el sector no puede esperar". "Y, además, de urgente, una cantidad que sea compatible con los seguros agrarios que pone el Ministerio de Agricultura, que han pasado de 200 millones de euros con el PP a 325 millones de euros con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha comentado.

Además, Amaro Huelva ha enfatizado que "en el sur, el mildiu está considerado una enfermedad excepcional y sí está cubierta por el seguro agrario". Por tanto, que el presidente "deje la calculadora electoral y coja la calculadora del bienestar, se ponga al lado de los agricultores, los escuche, mire por nuestra economía y sea consecuente con las pérdidas que han sufrido".

El senador onubense ha enfatizado que desde el PSOE van a estar "al lado de ellos", por lo que instan a los parlamentarios andaluces del PP que apoyen la enmienda socialista, "si la quieren mejorar, que la mejoren, pero que miren por los agricultores de nuestra provincia".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el municipio de Villalba del Alcor, Sebastián Fernández, ha pedido a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Agricultura y al presidente que "no deje morir al sector del vino en el Condado de Huelva, con siglos y siglos de historia, que tiene que invertir y ayudar a todos estos agricultores para seguir generando economía y riqueza a nuestro entorno y patrimonio".