PSOE de Huelva pide explicaciones al gobierno municipal ante "presuntas irregularidades" en oposiciones de Emtusa - PSOE DE HUELVA

HUELVA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el pleno del próximo 26 de junio con el objetivo de que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre "las presuntas irregularidades" denunciadas por varios aspirantes en el proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo de conductor-perceptor de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa).

La iniciativa del PSOE se produce después de que un grupo de opositores haya presentado una impugnación formal de la prueba psicotécnica celebrada el pasado 30 de mayo y hayan anunciado acciones judiciales al considerar que podrían haberse vulnerado las garantías del procedimiento, según se recoge en una nota.

Según las denuncias trasladadas por los afectados, una parte importante de las preguntas del examen "coincidía con las de otra prueba realizada semanas antes para una categoría profesional distinta y cuyas respuestas correctas habían sido publicadas previamente en la web de Emtusa".

Asimismo, cuestionan la adecuación del examen al puesto convocado y plantean dudas sobre distintos aspectos relacionados con la organización y desarrollo de la prueba, según el PSOE, que ha recogido "la preocupación expresada por estos opositores respecto a la gestión de los resultados".

El PSOE ha explicado que, según han trasladado los afectados, el examen se realizó de forma telemática "sin que los participantes recibieran ningún justificante o copia de las respuestas registradas", mientras que algunos aspirantes habrían detectado "discrepancias entre las respuestas que recuerdan haber marcado y las reflejadas en las correcciones remitidas, una situación que "dificulta la posibilidad de verificar el proceso con todas las garantías".

Los socialistas han recordado que varios de estos opositores han protagonizado concentraciones ante el ayuntamiento reclamando "transparencia y garantías en el acceso al empleo público y que, además, han trasladado al Grupo Municipal Socialista la existencia de un precedente en Emtusa, donde una prueba psicotécnica habría sido anulada y repetida en una convocatoria anterior por problemas relacionados con las garantías del procedimiento".

Desde el PSOE han subrayado que el equipo de gobierno "no puede permanecer al margen de una controversia que afecta a una empresa pública municipal y que está generando una evidente preocupación entre los aspirantes".

Los socialistas consideran que la alcaldesa, Pilar Miranda, "debe dar explicaciones y actuar con total transparencia" ante unas denuncias "que cuestionan las garantías de un proceso selectivo en una empresa del Ayuntamiento, porque la confianza de la ciudadanía en el acceso al empleo público exige una respuesta clara y rigurosa, facilitando toda la información necesaria para atajar la más mínima sombra de duda".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista preguntará en el pleno qué actuaciones ha llevado a cabo o tiene previsto llevar a cabo el gobierno municipal "para esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas, garantizar la transparencia del proceso selectivo y asegurar el pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público".