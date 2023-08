PSOE de Huelva pide a la Junta que asuma la subida de los comedores escolares y lamenta la "opacidad" de este "tarifazo"

HUELVA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A, Susana Rivas, ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía que asuma la subida de precios "que ha llevado a cabo" de las actividades complementarias en educación, que incluye los comedores escolares, y ha lamentado que se haya hecho "con nocturnidad y alevosía, dos meses después de que las familias matricularan a sus hijos" porque "no se dio la información correspondiente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno".

Así lo ha manifestado Rivas en rueda de prensa, en la que ha lamentado que esto es "una muestra más de la opacidad a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno de Juanma Moreno", toda vez que ha tachado de "tarifazo" esta subida de precios y ha manifestado que "esto va a suponer una de las vueltas al curso escolar más caras para las familias onubenses".

"Y lo que argumenta la Junta de que se cubre el 60% de los gastos de las familias con las becas no es de todo cierto, porque según los datos que tenemos de Save the Children el 35% de las familias van a tener que pagar total o parcialmente estos servicios. Hay 250.000 niños andaluces en riesgo de pobreza infantil que no reciben ningún tipo de beca. Sólo un 11,2% van a recibir, por ejemplo, estas becas de servicio de comedor".

La socialista ha expuesto que hay "un umbral de renta muy bajo" que "no va a permitir que muchas familias, sobre todo familias de las clases medias trabajadoras, se puedan beneficiar de estas becas de servicios complementarios".

En este punto, Rivas ha recordado que desde el Grupo Parlamentario Socialista se presentó una Proposición no de Ley, "precisamente para que el servicio de comedor fuera gratuito" y que PP y Vox "votaron en contra de esta PNL".

Asimismo, ha remarcado que esta subida "no supone una mejora es la calidad del servicio, porque sabemos también que hay un 7% de niños en primaria que no pueden acceder al servicio de comedor, sencillamente porque hay un 20% de centros de educación primaria en Andalucía que no tienen todavía un comedor escolar, con lo cual nos parece una barbaridad" y "también en secundaria los comedores escolares son deficitarios, con lo importante que son, sobre todo para la conciliación de la vida laboral y familiar".

"También tenemos a los monitores que dan estos servicios complementarios en los centros educativos públicos andaluces en pie de guerra y desde hace ya muchísimos años denunciando al Gobierno de la Junta de Andalucía porque se encuentran en una situación laboral muy precaria; los mismos años que el gobierno de Moreno los lleva desoyendo y ninguneando, de la misma manera también que ningunea a las AMPA cuando se producen estos tarifazos y no cuentan con ellos ni con la opinión de ellos para que esto no se lleve a cabo", ha criticado.

Por ello, ha denunciado que "esta situación que se vuelve ha producir por tercera vez consecutiva en dos años en la educación pública andaluza", toda vez que ha matizado que el PSOE "no pretende que las empresas no puedan adecuar los precios a la realidad actual", sino que piden que esta subida "la asuma el Gobierno de la Junta y no las familias andaluzas ni las familias onubenses, precisamente porque han recibido más dinero que nunca desde el Gobierno central y es cuando la educación pública está sufriendo más agravio a lo largo de todos estos años, como vemos también en la privatización", ha añadido.

"Por tanto, queremos exigirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que no mienta más a las familias onubenses, porque Moreno se comprometió en la campaña electoral a que estos servicios iban a ser gratuitos y ha sido totalmente lo contrario. Se está perjudicando más que nunca a las familias trabajadoras", ha afirmado, tras lo que ha solicitado que antes de que comience el curso el Gobierno andaluz "se replante esta medida y que las familias puedan disfrutar de unos servicios complementarios dignos y de calidad" y que "todos los niños onubenses tengan derecho a estos servicios", ha concluido.