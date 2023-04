PSOE-Huelva pide a la Junta "que explique la necesidad de implantar una universidad privada en el complejo del PCTH"

HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del Área Metropolitana del PSOE de Huelva y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aljaraque, Yolanda Rubio, ha pedido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "explique la necesidad que su Gobierno ve en implantar en Huelva una universidad privada y por qué se quiere instalar en el Parque Científico y Tecnológico (PCTH), que fue ideado para objetivos muy diferentes".

"Es lamentable cómo el PP de Aljaraque quiere poner al servicio de una empresa privada un recurso tan importante como es el Edificio 7000 (E7000) del PCTH, que no deja de ser un elemento para la evolución, para el desarrollo económico y social de la provincia", ha señalado.

En nota de prensa, la formación ha apuntado que el E7000 estaba destinado a la implantación y puesta en marcha de empresas de base tecnológica, "asociadas con la sostenibilidad" y, "de alguna manera, es necesario para que se pueda mover ese tejido empresarial, generar empleo y crear ese desarrollo económico y social", toda vez que Yolanda Rubio ha puntualizado que "sin embargo, el Partido Popular quiere poner una facultad privada".

"El edificio, que de hecho se denomina Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, está completamente terminado sólo a falta de las conexiones de saneamiento, y se va a ceder sin beneficio ninguno, ni para el Ayuntamiento ni para el municipio, puesto que es de la agencia IDEA de la Junta de Andalucía, es decir, que de cobrar algún canon se lo lleva la Junta de Andalucía", ha subrayado.

Según la portavoz socialista, "la supuesta facultad no va a generar empleo" sino que "va a ser utilizada para beneficio privado de una empresa que no va a dejar nada al pueblo" y ha señalado que PSOE "no se opone a que se implante una universidad privada donde se quiera", pero que "la empresa que esté interesada debe comprar o pedir la cesión de unos terrenos y construirla con sus propios recursos, no utilizar los recursos públicos con los que se construyó este parque científico y tecnológico para encontrarse ya esa inversión como regalo".

Rubio, que también es diputada provincial, ha pedido al Gobierno del PP de la Junta que "invierta en la docencia pública, que es accesible a todas las personas, tengan o no recursos". A juicio de la socialista, en Huelva, "lo que se necesita es que la financiación de las universidades públicas crezca y mejorar la oferta con otras facultades que, en este caso, esta provincia viene reclamando desde hace años, como es la disciplina de Medicina", y no quiere que "la iniciativa privada se imponga para establecer diferencias entre los universitarios".

Además, Yolanda Rubio ha dicho que los diferentes proyectos que impulsa el Gobierno andaluz de universidades privadas "incumplen el Real Decreto en términos de calidad, cuyos requisitos precisan unos niveles mínimos que al día de hoy no ofrecen", y ha lamentado que la ley de creación de estas universidades "ni siquiera ha sido enviada al Parlamento".

Yolanda Rubio ha afirmado que "en casos como éste es donde se ve perfectamente que hay dos maneras de gobernar, la que mira a todas las personas por igual, sean del nivel económico que sean, y la que piensa solo en cómo beneficiar a unos pocos". Así, ha subrayado que "mientras el Gobierno de España ha aumentado la inversión en becas, Moreno anda pensando en ayudar a que se implanten universidades privadas en distintos territorios de Andalucía".

"Las becas del Ejecutivo de Pedro Sánchez se han incrementado un 66% en cuatro años, de los 1.493 millones presupuestados en 2017 se ha pasado a más de 2,5 millones de euros, concretamente 2.549.784,10 millones para 2023. El sistema de becas y ayudas a los estudios lo que hace es "fortalecer el derecho a la educación de todos y de todas, para que ningún estudiante que desee continuar sus estudios tenga que dejar de hacerlo por motivos económicos y es así como se logra la cohesión y la igualdad de oportunidades", ha agregado.

"EL SISTEMA PÚBLICO HA DE IMPONERSE"

Por ello, ha criticado que "al igual que ocurre con la sanidad, el sistema público ha de imponerse a cualquier sistema privado, que solo crea desigualdad y conflicto de intereses".

Yolanda Rubio ha insistido a Moreno "que explique el proyecto que está gestando para implantar en el PCTH" y ha pedido "que dé marcha atrás y la inversión que vaya a destinar a este proyecto la encauce hacia la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Huelva, una reivindicación histórica ya".

Por último, ha insistido en que "la empresa que quiera, que construya su edificio para poner su negocio privado, pero no se puede hacer negocio con un edificio que salió del bolsillo de todos los onubenses y de todos los andaluces sin que el beneficio repercuta en todas las personas que contribuyeron a ello con sus impuestos".