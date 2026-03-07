PSOE de Huelva presenta iniciativa en Congreso en torno 8M para reforzar igualdad y trabajo decente de mujeres rurales

La diputada nacional y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Luisa Faneca. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para reforzar las políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real, el trabajo decente y el reconocimiento de la contribución de las mujeres en el medio rural.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la diputada nacional, María Luisa Faneca, y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha destacado que "las mujeres rurales han sido y siguen siendo uno de los pilares fundamentales de nuestros territorios, sosteniendo la vida, la actividad económica y la cohesión social en nuestros pueblos".

Al hilo, la diputada socialista ha precisado que, "en las últimas décadas, las mujeres han asumido un papel cada vez más protagonista en ámbitos como la gestión de explotaciones agrarias, el emprendimiento, la innovación o el liderazgo en sectores tradicionalmente masculinizados", al tiempo que ha apuntado que "continúan siendo transmisoras de conocimientos, tradiciones y valores que forman parte de la identidad de cada territorio".

"En la actualidad, las mujeres rurales participan activamente en la producción agraria y pesquera, en la transformación y comercialización de productos y en la diversificación de actividades económicas, además de impulsar prácticas sostenibles que contribuyen a la lucha contra el cambio climático", ha valorado, mientras que ha indicado que "su presencia en cooperativas, asociaciones y entidades de economía social también ha abierto nuevos espacios de participación y decisión en el medio rural".

En este sentido, Faneca ha advertido de que "aún persisten importantes obstáculos estructurales que dificultan la plena igualdad. Entre ellos, la menor titularidad de explotaciones agrarias --solo el 32 por ciento están a nombre de mujeres--, el acceso más limitado a la propiedad de la tierra, la brecha digital o la mayor carga de responsabilidades domésticas y de cuidados".

La iniciativa socialista reconoce, también, la aportación fundamental de las trabajadoras migrantes en el campo español, especialmente en campañas agrícolas como la de los frutos rojos en la provincia de Huelva.

"Cada año, más de 14.000 mujeres migrantes participan en estas labores, contribuyendo a que la provincia concentre más del 80 por ciento de la producción nacional de fresas y se consolide como uno de los principales motores exportadores del sector agroalimentario español".

"Su trabajo --ha proseguido-- sostiene la competitividad de nuestro sector agrario y aporta diversidad y riqueza", ha estimado. Por ello, es "imprescindible" garantizar su plena integración social, el acceso a derechos laborales y la igualdad de trato.

Es por ello que con esta PNL socialista se insta al Gobierno a seguir visibilizando la contribución de las mujeres rurales, impulsar políticas integrales de igualdad y participación en los órganos de decisión del sector agrario, reforzar la protección laboral y las condiciones de vida en el medio rural, y ampliar programas de capacitación y autonomía económica dirigidos a trabajadoras temporeras, como el programa Wafira.

En concreto, Faneca ha subrayado que "España cuenta con un sólido marco normativo en materia de igualdad y desarrollo rural, fruto de avances legislativos impulsados en gran medida por gobiernos socialistas". No obstante, ha señalado que "la igualdad real requiere seguir actuando, especialmente en aquellos territorios donde la desigualdad se cruza con factores como la despoblación, la falta de servicios o la brecha digital".

"En el marco del 8M debemos reafirmar el compromiso institucional con una igualdad que llegue también al medio rural", ha enfatizado, motivo por el que ha señalado que "solo así podremos construir un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y sostenible, donde las mujeres, sin distinción de origen, sean protagonistas del presente y del futuro de nuestros pueblos".