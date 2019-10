PSOE de Huelva presentará enmiendas a los presupuestos "radicalmente de derecha" de la Junta para proyectos concretos

Publicado 17/10/2019 14:20:39 CET

HUELVA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, María Márquez, ha asegurado este jueves que si no prospera la enmienda a la totalidad, liderada por el PSOE andaluz, al proyecto de Presupuestos de 2020, cuestión en la que no confía que salga adelante, el partido a nivel provincial presentará una batería de enmiendas parciales al presupuesto que le corresponde a Huelva porque son "unas cuentas radicalmente de derechas y no son buenas para Andalucía ni para la provincia".

En rueda de prensa, la socialista ha subrayado que las infraestructuras que ha destacado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en sus visitas a Doñana "no están en el proyecto con nombres y apellidos más allá de la sede judicial de Ayamonte", refiriéndose, entre otros, "a los tres chares, al centro de salud de Aracena, al equipamiento para el centro de salud de Gibraleón; el colegio de Pescadería -- para el solo aparece un millón cuando su presupuesto es de seis--; el colegio Alto Conquero o la Escuela de Arte León Ortega".

A su vez, María Márquez ha subrayado que el PP, cuando estaba en la oposición, "pedía siempre los presupuestos provincializados" y, a su juicio, "el dossier que han presentado de la provincia es una estafa y una mentira".

En este sentido, ha insistido en que "son unos presupuestos de derecha" por cómo aborda el asunto de los impuestos y de la creación de empleo. "Bajan los impuestos, pero en el montante total aumentan el ingreso de 700 millones de euros que van a salir de los bolsillos de las familias trabajadoras, mientras que le meten en el bolsillo 50 millones de euros a los afectados por el impuesto de sucesiones, beneficiando a una parte minoritaria", ha remarcado Márquez.

En cuanto al empleo, ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía "prometió en campaña a creación de 600.000 puestos de trabajo y en este presupuesto le ha quitado un cero a esta promesa electoral, algo que también prometieron en el presupuesto pasado y que no se ha cumplido".

Por todo ello, ha considerado que "unos presupuestos son buenos cuando garantizan unos servicios básicos y cuando tienen la intención de crear empleo, y estas cuentas no lo garantiza", por lo que ha insistido en que el PSOE onubense va a presentar enmiendas parciales, al margen de la enmienda a la totalidad del PSOE andaluz, sobre la que se ha mostrado "convencida" de que no va a prosperar "porque el teatro de las tres derechas va a terminar en acuerdo para aprobar estas cuentas".

Por último, y refiriéndose a la vista de Moreno a Doñana en esta semana, ha destacado que desde su partido asumen "con preocupación esta falsa vestimenta verde al abrir de nuevo las puertas a un proyecto --refiriéndose a la Huelva-Cádiz-- que viene a partir Doñana con una autopista".