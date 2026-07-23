El PSOE de Huelva señala que el Gobierno está "al lado de la ciudadanía" con la prórroga del escudo social

El senador por el PSOE onubense, Amaro Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador por el PSOE onubense, Amaro Huelva, ha destacado la decisión del Gobierno de España de prorrogar las medidas del escudo social y económico para seguir protegiendo a las familias, a los trabajadores, al campo, al transporte y al tejido productivo frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio. Así, ha señalado que el Gobierno está "al lado de la ciudadanía".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Amaro Huelva ha subrayado que "hay una constante que define la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, que está al lado de la ciudadanía cuando más lo necesita". "Cada vez que una crisis pone en riesgo el bienestar de la ciudadanía, responde con rapidez, responsabilidad y con medidas que sitúan a las personas en el centro de las decisiones".

En este sentido, ha destacado las iniciativas dirigidas a aliviar la economía de las familias, entre ellas el mantenimiento del descuento de 15 céntimos por litro de combustible, la continuidad de las ayudas del bono social eléctrico, la prohibición de cortar suministros básicos como la luz o el agua a los hogares más vulnerables y los incentivos fiscales para la rehabilitación energética y la adquisición de vehículos eléctricos. En este punto, ha destacado que una familia que compre un coche eléctrico, además de las ayudas Auto+, "puede reducir un 15% el valor del vehículo".

"Estas medidas tienen un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y demuestran que el Gobierno trabaja para que la crisis no recaiga sobre quienes más dificultades tienen", ha señalado.

El senador onubense, también, ha puesto el foco en el respaldo al sector agrario, "fundamental para una provincia como Huelva, con la continuidad de las ayudas al gasóleo agrícola, una nueva dotación de 165 millones de euros para fertilizantes --que elevan el total hasta los 665 millones-- y las compensaciones para cubrir hasta el 70% de los costes extraordinarios soportados por agricultores y ganaderos".

"Nuestro campo necesita estabilidad y apoyo institucional, y este Gobierno vuelve a responder con medidas concretas que protegen la producción, el empleo y el futuro de nuestros municipios rurales", ha afirmado.

Asimismo, Amaro Huelva ha resaltado las ayudas destinadas a la industria y al transporte profesional, como la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y las ayudas directas al combustible para los transportistas, medidas que contribuyen a reducir costes y mantener la competitividad de sectores estratégicos para la economía española.

El senador socialista ha recordado que el Ejecutivo central ya aprobó el pasado mes de marzo un plan de más de 5.000 millones de euros para amortiguar el impacto económico de la crisis, "y ahora ha decidido mantener estas medidas porque las circunstancias internacionales siguen aconsejando preservar este escudo de protección para que nadie quede desamparado ante la incertidumbre".

Por último, Amaro Huelva ha valorado la capacidad legislativa del Gobierno de España durante la presente legislatura, destacando que "se han aprobado 68 iniciativas destinadas a mejorar la vida de la ciudadanía, demostrando un compromiso firme con el progreso social, el crecimiento económico y la protección de la mayoría social". "Frente a quienes apuestan por el bloqueo o los recortes, el Gobierno de España sigue ofreciendo soluciones, diálogo y respuestas para afrontar los retos que tiene nuestro país".