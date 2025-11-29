PSOE de Huelva subraya la aprobación de una PNL en el Congreso contra el recorte de un 63% en política pesquera europea

La diputada socialista onubense y portavoz de Pesca en el Congreso, María Luisa Faneca. - PSOE DE HUELVA

El PSOE de Huelva ha subrayado este sábado la aprobación esta semana de una iniciativa parlamentaria suya, una Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputado, con la cual ha cosechado el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios en defensa de la Política Pesquera Común (PPC) y contraria al recorte de un 63% anunciado por la Comisión Europea en el próximo marco financiero plurianual 2028-2034.

La iniciativa la defendió la diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, María Luisa Faneca, quien durante su intervención alertó que "este recorte sustancial de casi un 63% supondría pasar de los actuales 6.000 millones de euros a apenas 2.000 millones, una reducción de casi dos tercios de los fondos destinados al sector en el marco actual", según una nota de prensa de este partido.

Faneca ha considerado que "esto es acabar con una actividad arraigada en la mayoría de los territorios pesqueros", para recalcar que España es una de las principales potencias pesqueras de la UE y que, en provincias como Huelva, "el sector sostiene la economía local, el empleo y su identidad cultural".

"De hecho, en los municipios de más habitantes como Ayamonte, Punta Umbría o Isla Cristina, el sector pesquero es quien aporta la mayoría de los empleos directos o indirectos que genera la propia actividad, tanto en los puertos, como en las empresas, las lonjas, las industrias conserveras o de transformación", ha proseguido argumentando la parlamentaria socialista.

Faneca ha defendido que "la pesca y la acuicultura constituyen parte esencial de nuestra identidad, nuestra economía y nuestro porvenir colectivo, y la reducción propuesta por Bruselas compromete la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica de la UE y la viabilidad socioeconómica de miles de familias".

Faneca ha reclamado a todos los grupos unidad de acción y un frente común con el Gobierno de España para trasladar a Bruselas un rechazo categórico a los recortes y exigir un marco financiero que garantice la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica y la viabilidad socioeconómica del sector.

La diputada socialista ha defendido la necesidad de reforzar el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para impulsar la instalación de nuevas tecnologías a bordo, garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas, y potenciar el relevo generacional y su competitividad.

Ha recordado Faneca que el Gobierno de España, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya manifestó públicamente su oposición a la propuesta europea y está trabajando junto al sector y las comunidades autónomas en un grupo técnico para la defensa de la Política Pesquera Común (PPC).

Ha incidido en que "necesitamos medios financieros adecuados y una posición unida en Bruselas contra esta eliminación de los recortes propuestos, así como mayor transparencia, criterios claros de reparto y un compromiso firme con la seguridad alimentaria, porque los pescadores no pueden ser quienes paguen el precio de la simplificación administrativa o de una cofinanciación desigual entre Estados".