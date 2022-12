PSOE de Huelva urge a la Junta a "implicarse y actuar" ante el "aumento" de las listas de espera en dependencia

HUELVA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Sociales de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Mercedes López, ha pedido este martes a la Junta de Andalucía "sensibilidad" y que "se implique y ponga medidas para reducir el considerable aumento de las listas de espera" en ayuda a la Dependencia, porque es "inconcebible que en Andalucía nuestros mayores y dependientes tengan que esperar más de 600 días para acceder a una prestación".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, López ha subrayado la "situación desesperante de muchas familias onubenses que ven cómo pasan los días y la Junta no actúa para resolver este problema", toda vez que ha enfatizado que estos mayores y dependientes "no son números, sino personas que, mientras esperan su derecho a ser atendidos, ven cómo se deteriora su salud, su movilidad y su capacidad de tener una vida autónoma porque no se les atiende, y muchos de ellos antes de que pasen esos casi dos años de espera fallecen sin tener una respuesta a su necesidad".

"Estamos hablando de un tema vital, de un derecho que es esencial, y es lamentable que el PP en el Gobierno andaluz se niegue a destinar recursos suficientes a políticas de atención a la dependencia, provocando con ello el incremento de las listas de espera, ya que actualmente son más de 20 meses, y hasta cerca de dos años, los que las personas mayores, dependientes y sus familias tiene que esperar para ser atendidos", ha aseverado.

En esta línea, la socialista ha indicado que este plazo para obtener una plaza o prestación en Andalucía "triplica en retraso a la media nacional" y ha señalado que "en la comunidad hay más de 80.000 personas en listas de espera para ser valoradas por la Ley de Dependencia".

"Esto es intolerable, y estamos en la misma tónica de lo que está ocurriendo en la sanidad pública en nuestra tierra, que las familias que tienen recursos pueden tener a personas que cuiden a sus familiares dependientes, mientras que quienes no tienen recursos no pueden acceder a ese derecho que necesitan para vivir dignamente", ha agregado.

Es por ello que la responsable de Políticas Sociales del PSOE de Huelva ha exigido al PP en el Gobierno "que actúe de forma urgente ante el insostenible escenario por el que atraviesa el servicio de dependencia, lo dote de más recursos, como también han reclamado los propios sindicatos que piden una atención a la dependencia de calidad, dada su deficitaria y preocupante situación".

"Hace falta poner encima de la mesa medidas para resolver este problema y redoblar la inversión para garantizar prestaciones en los plazos establecidos, con la calidad y atención que nuestros mayores y dependientes necesitan y deben recibir", ha concluido.