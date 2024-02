El PSOE de Huelva ve una "buena noticia" el "freno" del Contencioso Administrativo al proyecto de los tecnosoles

HUELVA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha destacado este miércoles como "una buena noticia" que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo "haya paralizado" el proyecto de los tecnosoles tras la suspensión del trámite de la Autorización Ambiental Integrada (AAI)".

"Una buena noticia que deja patente que el trabajo realizado empieza a dar sus frutos", ha señalado la formación en una nota en la que ha destacado la "negativa de la ciudadanía de la Cuenca Minera" a este proyecto ante el que "los alcaldes y alcaldesas socialistas de la comarca iniciaron un proceso para frenar la instalación de la planta de residuos tras conceder la Junta de Andalucía la Autorización Ambiental Integrada, que estaba denunciada en el juzgado".

"Atendiendo al clamor ciudadano, los socialistas han trabajado al unísono para evitar que se haga más daño al territorio y a la población con proyectos que, lejos de generar riqueza y empleo, empobrecen a la comarca. Por ello, los ayuntamientos presentaron alegaciones a este proyecto más que contundentes para que la planta no se instalase en la zona y, a pesar de todo, el Gobierno de Moreno no tuvo en cuenta a los vecinos y vecinas de la Cuenca Minera y concedió la AAI", han señalado.

En esta línea, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, en nombre de los ediles socialistas, ha calificado este pronunciamiento del Juzgado como "una buena noticia que deja patente que el trabajo del Ayuntamiento de Riotinto, así como El Campillo, Zalamea, Campofrío y la Granada de Riotinto ha dado sus frutos".

"Hemos llegado hasta el final y estamos muy contentos porque ha sido la jueza la que ha paralizado ese trámite. Nosotros siempre vamos a estar en esa vía de lo legal y de lo justo, hasta que ella no resuelva no se puede montar ninguna planta de tecnosoles en el terreno de Riotinto. No hay ninguna autorización por ninguna parte, la compatibilidad urbanística no la da el Ayuntamiento de Riotinto. Ni la alcaldesa ni los técnicos del Ayuntamiento deciden lo que es compatible o no. Por lo tanto, no hay nada que el Ayuntamiento de Riotinto ni los de la comarca le hayan dado a esta planta", ha añadido.

Así, ha destacado que los alcaldes socialistas "tienen claro cuál es el modelo que quieren para la comarca", un modelo "en el que se respete el medio ambiente, donde se genere empleo digno y de calidad", al tiempo que ha apuntado que "eso pasa por que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mire al territorio de manera positiva y no como un vertedero".

Los socialistas han detallado que la planta, "que estaba proyectada en el término de Minas de Riotinto a una distancia muy corta de El Campillo y a solo tres kilómetros de distancia de donde está ubicado actualmente el polémico vertedero de Nerva, ha sido fruto de polémica desde el minuto uno porque la ciudadanía ya sufre desde hace años las consecuencias negativas del vertedero de Nerva" y afirman que "no están dispuestos a que esta comarca se convierta en el vertedero de Europa".